Fransa\'da Çiftçiler Tarım Politikasına Karşı Eylemlerini Sürdürüyor

Fransa'da hükümetinin tarım politikasına karşı çıkan çiftçiler, ülkenin güneyindeki Agen Valiliği önünde traktör lastiklerini ateşe verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümetin tarım politikasına karşı olan çiftçiler Agen kentinde eylemlerini sürdürdü. Çiftçiler, valiliğin önüne döktükleri hayvan gübresini ve bıraktıkları traktör lastiklerini ateşe verdi.

Öte yandan, çiftçiler, Strazburg kentinden de geçen M35 otoyolunu yaklaşık 400 traktörle trafiğe kapattı.

Çiftçiler eylemlerini sürdürüyor

Fransa'nın özellikle güneyinde, Toulouse gibi farklı kentlerde çiftçiler, hükümetin tarım politikasını 5 gündür protesto ediyor.

Gelirlerinin çok düşük olmasından şikayet eden çiftçiler, bu kapsamda günlerdir ülkedeki bazı otoyol ve yolları trafiğe kapattı.