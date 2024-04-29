Fransa'da Filistin destekçisi gösteriler nedeniyle üniversiteye sağlanan fon askıya alındı - Son Dakika
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Fransa'da Filistin destekçisi gösteriler nedeniyle üniversiteye sağlanan fon askıya alındı

Fransa\'da Filistin destekçisi gösteriler nedeniyle üniversiteye sağlanan fon askıya alındı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Sciences Po Üniversitesi, Filistin destekçisi gösterilere sahne olması nedeniyle fonunun askıya alındığını duyurdu. Başkan Valerie Pecresse, üniversitede kontrolün artırılması çağrısında bulundu.

29.04.2024 22:14
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Fransa'da başkent Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesinin Başkanı ve Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) eski cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse, Filistin destekçisi gösterilere sahne olması nedeniyle Paris'teki Sciences Po Üniversitesine sağlanan fonu askıya aldıklarını açıkladı.

X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Pecresse, "Cumhuriyetçi antlaşmanın merkezinde yer alan evrensel hümanizm değerlerine uygun şekilde, Fransız üniversitesi içinde özgür, bilinçli ve saygılı tartışma hakkını savunduklarını" iddia ederek üniversitede kontrolün artırılması çağırısı yaptı.

Filistin destekçilerinin gösterilerinden, "Yahudi karşıtı nefret çağrısında bulunmakla" suçladığı muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ile "İslami-solcu müttefiklerini" sorumlu tutan Pecresse, "Okulda huzur ve güvenlik yeniden sağlanana kadar Sciences Po'ya bölgeden sağlanan tüm fonları askıya almaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösteriler düzenliyor.

Çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu Sciences Po, ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Filistin, Fransa, Paris, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Filistin destekçisi gösteriler nedeniyle üniversiteye sağlanan fon askıya alındı - Son Dakika

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