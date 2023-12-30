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Fransa'da Filistin'e destek mitingi düzenlendi - Son Dakika
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Fransa'da Filistin'e destek mitingi düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te yarın düzenlenmesi planlanan fakat izin verilmeyen 'Filistin'e destek, Gazze'de Ateşkes' mitingi bugün binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı 85 gündür devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan gösteride Filistin destekçileri, Gazze'de ateşkes çağrısı yaparken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İsrail ile işbirliği yapmakla suçladı.

Fransa\'da Filistin\'e destek mitingi düzenlendi
30.12.2023 - 20:38,
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- Fransa'da " Filistin'e destek, Gazze'de Ateşkes" mitingi

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te yarın düzenlenmesi planlanan fakat Fransa İçişleri Bakanlığının izin vermediği "Filistin'e destek, Gazze'de Ateşkes" mitingi bugün binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı 85 gündür devam ediyor. Dünya liderleri çoğu çocuk ve kadın 21 bin 672 Filistinlinin katledilmesi karşısında sessiz kalırken, birçok ülkede halk saldırıların başlamasından bu yana Filistin'e destek gösterileri düzenliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te Chams-Elysee Caddesi üzerinde yarın düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisi Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından "Hamas yanlısı bir gösteri" olarak nitelendirilerek yasaklanınca, gösteri bugüne alındı. Başkentteki mağaza zincirlerinin bulunduğu Chatelet Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı miting sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Ellerinde Filistin ve Fransız bayraklarıyla mitinge gelen Filistin destekçileri, gösteride sık sık Gazze'de ateşkes çağrısı yaparken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İsrail ile işbirliği yapmakla suçladı. Göstericiler sık sık "Katil İsrail", "Katil İsrail'in işbirlikçisi Macron sloganları attı.

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Fransa, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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