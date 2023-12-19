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Fransa'da İsrail saldırısında ölen Fransız Dışişleri mensubu için mecliste saygı duruşu talebi reddedildi. - Son Dakika
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Fransa'da İsrail saldırısında ölen Fransız Dışişleri mensubu için mecliste saygı duruşu talebi reddedildi.

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'in İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü Fransız Dışişleri mensubu için mecliste 1 dakikalık saygı duruşu talebini reddettiğini belirtti. Panot, ölen Dışişleri mensubunun 4 oğlunun tahliye edilememesi nedeniyle bölgede kaldığını dile getirdi.

Fransa\'da İsrail saldırısında ölen Fransız Dışişleri mensubu için mecliste saygı duruşu talebi reddedildi.
19.12.2023 - 17:07,
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Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'in İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü Fransız Dışişleri mensubu için mecliste 1 dakikalık saygı duruşu talebini reddettiğini belirtti.

Panot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırısı sonucu ölen Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanının Fransız diplomasisi için 23 yıl hizmet verdiğini ifade etti.

Braun-Pivet'in söz konusu Dışişleri mensubu için mecliste 1 dakikalık saygı duruşu yapılması talebini bu sabah reddettiğini belirten Panot, bu durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Panot, partisinin meclisteki haftalık basın toplantısında da bu konuya değinerek, ölen Fransız Dışişleri mensubunun Gazze'de bulunan 4 oğlunun Fransa'ya tahliye edilenler listesine giremediğini hatırlattı.

Fransız milletvekili, ölümünden ötürü üzüntü duyduğu Dışişleri mensubunun 4 evladının tahliye edilememesi nedeniyle bölgede kaldığını dile getirdi.

Bakanlığa, ölen çalışanın oğullarının tahliyesi için "baskı"

Daha önce muhalefet kanadından bazı milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'ya, öldürülen bakanlık çalışanının 4 oğlunun bölgeden çıkarılması talebiyle mektup gönderdi.

Fransız muhalif milletvekili Elsa Faucillon da X platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de Fransa'nın vize veren merkezinin artık işlev görmediğini belirterek, Fransız büyükelçiliğinin hala bölgedeki çalışanlarını tahliye etmek için çabaladığını ifade ettiğini aktardı.

Faucillon, Dışişleri Bakanlığını etiketleyerek, merhum Dışişleri mensubunun oğullarının ne zaman tahliye edileceğini sordu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu Bakanlık mensubunun ağır yaralandığı, birçok kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Daha sonra hayatını kaybettiği belirtilen Dışişleri mensubunun kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda yapıldığını aydınlatmasını istediği kaydedilmişti.

Ulusal basın ve Fransız milletvekilleri, Gazze'de öldürülen Dışişleri mensubunun 20 yılı aşkın süredir Gazze Fransız Enstitüsünde çalışan "Ahmed Ebu Şemle" olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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