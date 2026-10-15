Fransa'da lise eylemlerinde hükümete göre 7 bin 950 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa'da lise eylemlerinde hükümete göre 7 bin 950 kişi gözaltına alındı

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Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'den beri süren eylemlerde hükümete göre 7 bin 950 kişi gözaltına alındı, 26 kişi tutuklandı. Eylemlerde 1300'den fazla kişi yaralandı; Lyon'da öğrenci eylemi kamu düzeni gerekçesiyle yasaklandı.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaklaşık 1 aydır sürdürülen eylemlerde çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alındı.

Fransa'da polis şiddetinin tartışma yarattığı lise eylemleri, 17 Eylül'den bu yana devam ediyor.

Fransız hükümeti verilerine göre, eylemlerde yüzde 85'i 18 yaş altı gençlerden oluşan 7 bin 950 kişi gözaltına alındı, 26 kişi tutuklandı.

Ayrıca eylemlerde 937 kolluk kuvveti, 149 eğitim görevlisi ve 248 öğrenci olmak üzere 1300'den fazla kişi yaralandı.

Başkent Paris'te başlayan ve farklı kesimlerin desteğiyle ülkenin birçok şehrine yayılan eylemler nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

Rhone Valiliği, Lyon'da bu sabah yapılması planlanan bir öğrenci eylemini kamu düzenine risk oluşturacağı gerekçesiyle yasakladı.

Valilik, şehirde 13 lisede ve 3 üniversitede de eylemler nedeniyle eğitimin aksadığını açıkladı.

Fransa'da polisin denetlenmesinden sorumlu Ulusal Polis Genel Müfettişliğinde (IGPN) eylemlerdeki polis şiddetine ilişkin 36 soruşturma açılmıştı.

Kaynak: AA
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