Fransa'da Liselerde Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika
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Fransa'da Liselerde Filistin'e Destek Eylemi

Fransa\'da Liselerde Filistin\'e Destek Eylemi

Fransa'da birçok lisede, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye destek eylemleri gerçekleştirildi. Lise Sendikaları Birliği'nin çağrısıyla öğrenciler, Gazze'de acil ateşkes ve Filistin devletinin tanınması talepleriyle liseleri kuşattı. Fransız liseleri 'barış için' kuşatıldı. Muhalif Boyun Eğmeyen Fransa partisi adayı Rima Hassan da liseli eylemcilere destek verdi. Fransa'da üniversitelerde de Filistin'e destek eylemleri devam ediyor.

06.05.2024 18:15
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Fransa'da onlarca lisede, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze ile dayanışma eylemi yapıldı.

Fransa'da üniversitelerin yanı sıra liseler de Filistin'e destek eylemlerine sahne oldu.

Lise Sendikaları Birliğinin (USL) çağrısı ile onlarca lise, Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını ve Filistin devletinin tanınmasını isteyen öğrenciler tarafından kuşatıldı.

USL Başkan Yardımcısı Manes Nadel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız liselerinin "barış için" kuşatıldığını duyurdu.

Nadel, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına değinerek, "her Fransız liselinin bu saldırılara karşı harekete geçme görevi" olduğunu vurguladı.

USL, liselileri yarın da eylemlerini sürdürmeye çağırdı.

Muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için aday gösterdiği Filistinli Rima Hassan da liseli eylemcilere destek verdi.

Hassan ve beraberindeki LFI milletvekili Louis Boyard, Paris'in Seine-Saint-Denis banliyösündeki Blaise Cendrars Lisesine giderek, eylemcilerle dayanışma içinde olduklarını gösterdi.

ABD'nin ardından Fransa'da da birçok üniversitede Filistin'e destek eylemleri devam ediyor.

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da ve Sorbonne'da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösteriler düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Liselerde Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika

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