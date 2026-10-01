Fransa\'da liseli eylemleri 26 üniversitede sürüyor, 202 kişi yaralandı

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemler yaygınlaşarak sürüyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Paris'teki Claude Monet Lisesinin önünde toplanan yüzlerce liseli, okulun girişini çöp kovalarıyla kapattı. Pankartlar taşıyan ve sloganlar atan öğrenciler, eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Lyon kentinde de onlarca lisede eylemler sürerken öğrencilerin dün ateşe verdiği Saint-Just Lisesi'nde bugün eğitime ara verildi.

Öğrenciler, Nantes kentindeki Nelson Mandela Lisesi'ni de sabah saatlerinde ateşe verdi, okul çevresindeki yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bouches-du-Rhones Valiliği, vilayet genelinde eylemlerden etkilenen okulların sayısını 40 olarak açıkladı. Valilik, bu okullardan 18'inin kuşatma altına alındığını ve girişlerin öğrenciler tarafından engellendiğini belirtti.

Ayrıca sosyal medyada Marsilya'daki eylemlerde liselilerin bir otobüsü ateşe verdiğine dair görüntüler yer aldı.

Liselerdeki eylemler üniversitelere sıçradı

Başta başkent Paris'te olmak üzere ülkedeki birçok üniversitede de sabah saatlerinden itibaren öğrencilerin kuşatma eylemleri başladı.

Çoğunluğu Paris, Strazburg, Montpellier, Tours, Lille, Lyon ve Dijon şehirlerinde olmak üzere 26 üniversitede liseliler ile dayanışma içinde olduklarını gösteren öğrenciler, okul girişlerini kapattı.

Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'teki Paris 8 Üniversitesi önünde de bir grup üniversiteli, çöp kutuları ile kendilerine bariyer oluşturdu. Üniversiteliler, hükümetten öğrencilere ayrılan bütçedeki katkı payını arttırmasını istedi.

Hükümet, dün Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği ve bazı şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerde öğrenci, eğitim personeli ve güvenlik güçleri dahil 202 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Eylemler kapsamında 625 kişi gözaltına alınmıştı.