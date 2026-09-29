Fransa'da liseli eylemleri ülke geneline yayıldı, Bakanlığa göre 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fransa'da liseli eylemleri ülke geneline yayıldı, Bakanlığa göre 10 kişi yaralandı

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Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemler ülke genelinde sürüyor. Bakanlığa göre eylemler nedeniyle 300'den fazla okulda aksamalar yaşandı, polisin müdahalesiyle 40 kişi gözaltına alındı, 10 öğrenci ve eğitim personeli yaralandı.

Fransa'da liselilerin daha iyi eğitim koşulları için düzenlediği ve polisin müdahalede bulunduğu eylemlerde, 10 öğrenci ve eğitim personelinin yaralandığı belirtildi.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle geçen hafta başkent Paris çevresindeki illerde başlattığı eylemler, Lille, Saint-Denis, Rennes, Venissieux kentleri de dahil olmak üzere ülke genelinde sürüyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, eylemler nedeniyle 300'den fazla okulda eğitimde aksamalar yaşandığını açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, eylemler kapsamında 40 kişi gözaltına alındı, toplam 10 öğrenci ve eğitim personeli yaralandı.

Bazı kentlerde polis ile lise öğrencileri arasında gerginlik yaşandı.

Kuzey iline bağlı Lille kentinde Cesar-Baggio Lisesi'nin yakınlarındaki eylemde gerginlik çıkarken, otobüs durakları ve reklam panoları hasar gördü.

Bölgede bazı çöpler ateşe verilirken, güvenlik güçlerine kaldırım taşları ve farklı cisimler fırlatıldı. Polis, öğrencilere biber gazıyla müdahale etti.

Lyon'daki Martiniere-Duchere Lisesi önünde toplanan eylemcilerden bazıları, okula doğru havai fişekler fırlattı.

Yüzü maskeli bazı gençler lisenin önünde çöp kutularını ateşe verdi.

Ille-et-Vilaine iline bağlı Rennes kentinde Brequigny Lisesi'nin önünde, bazı öğrenciler okul binasına farklı cisimler fırlattı.

Lille'de polis liselilerin üzerine köpek saldı

Öte yandan polisin, eylem yapan liselilere yönelik biber gazı ve fiziki müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülere göre, Lille'de polis eylem yapan liselilerin üzerine köpek saldı.

Liseliler, polisin biber gazından ve saldığı köpekten kaçtı. Olay sırasında bir öğrenci elinden yaralandı.

Venissieux kentinde Jacques-Brel Lisesi yakınlarında da bir polis, bir öğrencinin yakasından tutarak eylem alanından uzaklaştırdı. Polis, öğrencinin kafasını otobüs durağına çarptı.

Polis, Alpes-Maritimes iline bağlı Cagnes-sur-Mer kentinde Renoir Lisesi önünde eylem yapan öğrencilerin yüzüne de biber gazı sıktı.

Kaynak: AA
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