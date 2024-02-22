Fransa'da Louis Fırtınası Alarmı - Son Dakika
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Fransa'da Louis Fırtınası Alarmı

Fransa\'da Louis Fırtınası Alarmı

Fransa'nın birçok bölgesinde etkisini gösterecek olan Louis Fırtınası nedeniyle teyakkuza geçildi. Paris'in de aralarında bulunduğu 28 şehirde alarm seviyesi 'turuncu'ya çıkarıldı. Fırtına öncesinde şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı. Park, bahçe ve mezarlıklar ziyarete kapatılırken, feribot seferlerinde aksamalar yaşandı ve tren seferleri askıya alındı.

22.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:56
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Fransa'nın birçok bölgesinde bugünden itibaren etkisini gösterecek Louis Fırtınası nedeniyle teyakkuza geçildi.

Fransız Meteoroloji İdaresi Meteo France, saatteki hızı 120 kilometreyi bulan Louis Fırtınası nedeniyle Paris'in de aralarında bulunduğu 28 şehirde alarm seviyesi "turuncu"ya çıkarıldığını açıkladı.

Ülkenin daha çok kuzey kesimlerindeki bölgelerde etkisini gösterecek fırtına öncesinde şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı.

BFMTV'nin haberine göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi ile Lyon ve Lille şehirlerinde park, bahçe ve mezarlıklar ziyarete kapatıldı.

Öte yandan ülkenin kuzeyinde bulunan Normandiya'da feribot seferlerinde aksamalar yaşandı.

Fransız demir yolu şirketi SNCF, internet sitesinden yaptığı açıklamada, yolcu güvenliğini garanti altına almak için birçok bölgede tren seferlerinin askıya alındığını bildirdi.

Kaynak: AA

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