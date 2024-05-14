Fransa'da Öğretmen Sendikaları, Eğitim Reformlarına Karşı Eylem Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Fransa'da Öğretmen Sendikaları, Eğitim Reformlarına Karşı Eylem Çağrısı Yaptı

Fransa\'da Öğretmen Sendikaları, Eğitim Reformlarına Karşı Eylem Çağrısı Yaptı

Fransa'da öğretmen sendikaları, hükümetin eğitim sistemine ilişkin reformlarına karşı eylem çağrısı yaptı. Snes-FSU öğretmen sendikasının açıklamasında, öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını öngören 'bilgi şoku' reformu protesto edildi. Sendika, bu uygulamanın öğrenme güçlüğü çeken çocukların damgalanmasına neden olacağını savundu ve reformun hakkaniyet ve kaynaştırma prensiplerine aykırı olduğunu belirtti. Diğer eğitim sendikaları da sendikaların çağrısına destek vererek hükümet reformuna ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı eylem yapacaklarını duyurdu.

14.05.2024 16:44
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Fransa'da öğretmen sendikaları, hükümetin eğitim sistemine ilişkin reformlarına karşı eylem çağrısı yaptı.

Snes-FSU öğretmen sendikasından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin ortaokullarda hayata geçirmek istediği, öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını öngören "bilgi şoku" reformu protesto edildi.

Öğrencileri seviyelerine göre gruplandırmayı öneren düzenlemeye karşı çıkan sendika, böylesi bir uygulamanın, öğrenme güçlüğü çeken çocukların damgalanmasına neden olacağını savundu.

Öte yandan sendika, reformun, Fransız eğitim sisteminin hakkaniyet ve kaynaştırma prensiplerine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen sendikasının açıklamalarına, SNEP-FSU, SUD Education, CGT ve FNEC-FP FO gibi diğer eğitim sendikaları da destek verdi.

Sendikalar, hükümet reformuna ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı eylem çağrısı yaptı.

Fransa Başbakan Gabriel Attal, eğitim bakanı olduğu aralık ayında söz konusu düzenlemelerin duyurusunu yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Öğretmen Sendikaları, Eğitim Reformlarına Karşı Eylem Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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