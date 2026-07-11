Fransa'da Orman Yangınları için 32 Gözaltı - Son Dakika
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Fransa'da Orman Yangınları için 32 Gözaltı

11.07.2026 13:48
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Fransa'da aşırı sıcaklar ve orman yangınları nedeniyle 32 kişi gözaltına alındı. Acil durum planı devreye girdi.

Fransa'da orman yangınları çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ulusal Jandarma Teşkilatının orman yangınlarıyla mücadele operasyonu için seferber olduğunu belirtti.

Nunez, 22 vilayette orman yangını çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığını kaydederek "Vahim sonuçlar doğuran ve itfaiye erlerimizi hayatları pahasına seferber eden bu kabul edilemez davranışlardan, artık yargı (makamı) sorumlu." ifadesini kullandı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcaklar nedeniyle 24 vilayette "kırmızı alarm", 59 vilayette ise "turuncu alarm" verildi.

Sıcak havalar yangın riskini artırırken, ülkede gün içinde hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Aşırı sıcaklar, ülkedeki orman yangınlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Jean-Paul Bosland, RMC radyosuna yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık 20 orman yangınının devam ettiğini söyledi.

Bosland, orman yangınlarının arazi yapısına göre hızlı ilerlediğini aktararak, en ufak ısı kaynağının yangın çıkarabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Yaz başından bu yana 3. sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalan Fransa'da başkent Paris dahil farklı kentlerde bazı spor ve kültürel etkinlikler yasaklandı.

Paris'teki İtfaiye Teşkilatının X hesabından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle herkesin güvenliğini sağlamak amacıyla teşkilat tarafından organize edilen tüm baloların iptal edildiği belirtildi.

"Dikkatli olun çünkü çok fazla can kaybediyoruz"

Spor Bakanı Marina Ferrari, dün Maisons-Alfort kentini ziyaret ettiği sırada basına yaptığı açıklamada, ülkede 19 Haziran'dan bu yana 131 kişinin suda boğularak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ferrari, söz konusu ölümlerin yüzde 55'inin gözetimsiz ve yasaklı yüzme alanlarında gerçekleştiğini kaydederek "Dikkatli olun çünkü çok fazla can kaybediyoruz." dedi.

Öte yandan Fransız hükümeti, dün aşırı sıcaklara karşı ilk defa acil durum planı ORSEC'i aktif hale getirme kararı aldı.

Söz konusu plan, sıcak havalar karşısında evsizler ve yaşlılar gibi en hassas olan vatandaşları korumayı ve güvenli bir yerde ağırlamayı kapsıyor.

Komünist Partisi, merkez binasının kapılarını serinleyebilmeleri için vatandaşa açıyor

Fransa Komünist Partisi (PCF) Senatörü Ian Brossat, X hesabından yaptığı açıklamada, bu hafta sonu partisinin Paris'teki Colonel-Fabien Meydanı'ndaki merkezinin yerel saatle 12.00-18.00 arası ziyaretçilere açık olacağını duyurdu.

Brossat, "(Vatandaşlar) Serin bir yerde dinlenme ve tarihi yapı olarak tescillenen bir mimari harikasını ziyaret etme fırsatı yakalayacak." ifadesini kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'te dün bir banliyö treninde meydana gelen arıza nedeniyle yolcular trende bir süre beklemek zorunda kaldı.

Sıcak havalardan bunalan yolcular trenden çıkarak, rayların üzerinden çıkışa doğru yürüdü. Yolcuların rayların üzerinde uzun kuyruklar oluşturduğu anlara ait görüntüler, sosyal medyaya yansıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Orman Yangınları için 32 Gözaltı - Son Dakika

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