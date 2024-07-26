Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi tren hatları sabotaja uğradı - Son Dakika
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Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi tren hatları sabotaja uğradı

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının 'kötü niyetli kişilerin eylemleri' nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair açıklama yaptı. Atlantik, kuzey ve doğudaki tren seferlerinin 'kötü niyetli kişilerin eylemlerinden' etkilendiği belirtildi. Aksamaların Belçika ve Londra'ya giden trenlerde de yaşandığı ifade edildi. SNCF'nin açıklamasında, saldırı sonucunda çok sayıda trenin farklı hatlara yönlendirildiği ya da iptal edildiği aktarıldı. Ulaşım Bakanı Patrice Vergriete, kesinti ve aksaklıkların kasıtlı olduğunu belirterek, suç eylemlerini kınadı. Başbakan Gabriel Attal ise sabotaj eylemlerinin faillerinin bulunması için istihbarat servislerinin ve kolluk kuvvetlerinin seferber olduğunu açıkladı.

26.07.2024 12:29
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Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi.

Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Fransa'nın atlantik, kuzey ve doğusundaki tren seferlerinin "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendiği belirtildi.

SNCF'nin açıklamasında, komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının" ardından çok sayıda trenin farklı hatlara yönlendirildiği ya da iptal edildiği aktarıldı.

Demir yolu ulaşımındaki aksaklıklardan etkilenenlere bildirim yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İmkanı olan tüm yolcularımızdan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyona gitmemelerini rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

SNCF'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan yeni açıklamada da trenlerin devre dışı kalmasına neden olan saldırı ve eylemler "kundaklama" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete de SNCF'de meydana gelen kesinti ve aksaklıklara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Elimizdeki tüm kanıtlar bunun kasıtlı olduğunu açıkça göstermektedir. Zamanlama, özellikle güneydoğu yönünden kaçan insanlarla dolu minibüsler, olay yerinde bulunan yangın çıkarıcı cihazlar. Her şey kundaklamaya işaret ediyor." diye konuştu.

Vergriete, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece, koordineli bir şekilde gerçekleştirilen kötü niyetli eylemler birçok yüksek hızlı tren hattını hedef almıştır ve bu durum hafta sonuna kadar trafikte büyük aksamalara neden olacaktır. Çok sayıda Fransız'ın tatile gidişlerini tehlikeye atacak bu suç eylemlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanarak, yoğun şekilde çalışan SNCF ekiplerine teşekkür etti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, X hesabından yaptığı açıklamada,"SNCF tesislerine planlı ve koordineli şekilde sabotaj eylemleri gerçekleştirildiğini" belirterek, bölgeye müdahale eden itfaiyecilere ve SNCF çalışanlarına teşekkür etti.

Attal, "İstihbarat servislerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz, bu suç eylemlerinin faillerini bulmak ve cezalandırmak üzere seferber olmuş durumdadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi tren hatları sabotaja uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi tren hatları sabotaja uğradı - Son Dakika
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