 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa'da polis aracının çarptığı genç ölümüne yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da polis aracının çarptığı genç ölümüne yol açtı

Fransa'nın Tours kenti yakınlarında bir polis aracının çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgede şiddet olayları yaşandı. Polis aracının çarpması sonucu ölen gencin babası, oğlunun depresyonda olduğunu ve olay günü evden çıktığını söyledi. Sürücü polis hakkında taksirle adam öldürme suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Fransa\'da polis aracının çarptığı genç ölümüne yol açtı
25.12.2023 - 14:29,
Abone Ol

Fransa'nın Tours kenti yakınlarında 23 Aralık'ta polis aracının çarptığı gencin ölümü şiddet olaylarına yol açtı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 23 Aralık'ta Tours kentine 4 kilometre uzaklıktaki Saint-Pierre-des-Corps'ta devriye gezen polis aracı 19 yaşındaki gence çarptı, kazanın ardından genç hayatını kaybetti.

Polis aracının çarpması sonucu ölen gencin ardından bölgede şiddet olayları yaşandı.

Hayatını kaybeden gencin yaşadığı Tours kentinin Sanitas Mahallesi'nde başlayan olaylarda çöp kovaları yakıldı ve 17 araç ateşe verildi.

Suçla Mücadele Tugayı (BAC) polisleri şiddet eylemlerinde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Tours Cumhuriyet Savcısı Catherine Sorita-Minard, X sosyal medya hesabından basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Saint-Pierre-des-Corps'ta devriye gezen polis aracının bir kişiye çarptığı, "ilk bulguların ve görgü tanıklarının ifadelerinin" kişinin polis aracının önüne atladığı yönünde olduğu belirtildi.

Öte yandan kazanın ardından "kısa sürede" olay yerine gelen gencin babasının, oğlunun depresyonda olduğunu, olay günü iç çamaşırlarıyla evin penceresinden çıkarak evi terk ettiğini söylediği aktarıldı.

Tours Savcılığı, sürücü polis hakkında, taksirle adam öldürme suçlamasıyla soruşturma açıldığını bildirdi.

Polis yetkilisi Arnaud Reglain BFMTV'ye yaptığı açıklamada, mesai arkadaşlarının Saint-Pierre-des-Corps'ta iç çamaşırı ile gezinen ve tuhaf sözler sarf eden kişiye ilişkin ihbar üzerine bölgeye gittiğini söyledi.

Reglain, "evden kaçan bu kişinin bir bankta saklandığı, polis aracının devriye gezdiğini fark ettiği anda saklandığı yerden çıkıp duran bir otobüsün arkasından yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada" polis aracının kendisine çarptığını belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aralık, Fransa, Soruşturma, Gözaltı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da polis aracının çarptığı genç ölümüne yol açtı - Son Dakika


15:04
Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03
''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41
Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20
Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13
Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05
Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46
Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum

Son Dakika
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20 Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13 Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05 Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46 Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35 Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
13:33 Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 15:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da polis aracının çarptığı genç ölümüne yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement