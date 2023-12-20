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Fransa'da polis memurunun ifadeleri Nael davasıyla çelişiyor - Son Dakika
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Fransa'da polis memurunun ifadeleri Nael davasıyla çelişiyor

Fransa'da 17 yaşındaki Nael'i öldüren polis memurunun ve mesai arkadaşının ifadeleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve inceleme raporlarıyla çelişiyor. Polis memurunun sürücüye ateş etmeden önce silahının dipçiğiyle Nael'in başına darbe indirdiği iddia ediliyor. Olaya ilişkin sosyal medyada yayılan videolar ve görgü tanıklarının ifadeleri, polis memurunun doğrudan tehdit olmadan ateş ettiğini gösteriyor.

Fransa\'da polis memurunun ifadeleri Nael davasıyla çelişiyor
20.12.2023 - 16:15,
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Fransa'da, 17 yaşındaki Nael'i ateş ederek öldüren ve geçen ay adli kontrol şartıyla serbest bırakılan polis memurunun ve mesai arkadaşının dava dosyasındaki ifadeleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve inceleme raporlarıyla çelişiyor.

Fransız yayın kuruluşu RTL, polis kurşunu ile hayatını kaybeden Nael'in davasına dahil edilen son adli unsurlara ilişkin inceleme yayımladı.

Fransa'nın Nanterre şehrinde 27 Haziran'da yaşanan olaya ilişkin görüntülerde, iki polisin Nael'in sürücüsü olduğu aracı durdurduğu, bir polisin sürücü koltuğunun olduğu camdan Nael'e yöneldiği, diğer polisin ise sürücüye silah doğrulttuğu anlar yer almıştı.

Polisler ve sürücü arasında geçen diyaloğun ardından, Nael'in kullandığı aracın tekrar hareket ettiği ve polisin silahını ateşlediği görülmüştü.

Polis memuruna "doğrudan tehdit yok"

Nael'e ateş eden polis, sürücünün dur ihtarına uymadığını ve arabayı üstüne sürdüğünü ileri sürerken, Nanterre Sorgu Hakimleri Laurent Martello ve Anne Haller, polisin 9 Kasım'daki sorgusunda, "aracın yeniden çalıştırıldıktan sonraki zamanda hiçbir şekilde polis memurunun bulunduğu sol tarafa doğru hareket etmediğini" doğruladı.

Ulusal Polis Genel Müfettişliğinin (IGPN) olay anına ilişkin video kayıtlarına ilişkin raporunda, Nael'in sürdüğü aracın "dümdüz ilerlediği" kaydedildi.

Polis memurları olay sonrası verdikleri ilk ifadede, "sürücünün arabayı hızla üstlerine sürdüğünü" iddia etmişti.

"Polis, silahın dipçiği ile Nael'e vurdu"

GPN raporuna ve ikisi olay anında Nael'in aracında bulunan 5 görgü tanığının kasım ortasında dosyaya eklenen ifadelerine göre, polis, aracı durduğu sırada silahının dipçiği ile Nael'in başına iki darbe indirdi. Bu darbelerden biri sürücünün gözünün üstüne ve diğeri burnuna geldi.

Olaya ilişkin sosyal medyada yayılan 40 saniyelik videoyu kaydeden görgü tanığı, polisin durdurduğu genç sürücünün "doğrudan kafasına vurmaya başladığını" söyledi. Görgü tanığı, polisin gence neyle vurduğunu görmediğini ancak sağ elini kullandığını ve bu hareketi birkaç kez tekrarladığını ifade etti.

Olayı görüntüleyen 6 saniyelik videonun sahibi, "polisin Nael'e silahla darbe indirdiğini" belirtti.

Nael'in öldüğü anlara ilişkin sorgulanan görgü tanığı şoför de ifadesinde, "polisin silahın dipçiği ile sürücünün sol gözünün üstüne iki darbe indirdiğini" söyledi.

Sorgu hakimleri, genç sürücünün sol kolunda otopsi raporu ile ortaya çıkan iki morluğun, polis darbesine karşı kendini savunduğu esnada meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

"Kafasına bir kurşun"

Görgü tanıkları ayrıca Nael'e müdahale eden polisler arasında "Kafasına bir kurşun", "ateş et" ifadelerinin kullanıldığı bir diyalog yaşandığını söyledi.

Nael'e ateş eden polis ise ifadesinde polis arkadaşı ile diyaloğunda bu ifadelerin geçtiğini reddetti.

IGPN, incelediği videoda geçen diyalogda "kafasına bir kurşun" ve "(motoru) kapat" sözlerinin sarf edildiğini bildirdi. Bu sözlerin hangi polis tarafından söylendiğine ilişkin Ulusal Jandarma Suç Araştırma Enstitüsü (IRCGN) tarafından yapılacak ayrıntılı ses incelemesine ilişkin raporun, gelecek haftalarda dava dosyasına dahil edilmesi bekleniyor.

Nael'in davasında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanan polis 15 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Nael'in ölümü şiddetli protestolara neden olmuştu

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael'i öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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