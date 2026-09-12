Fransa'da Rouen-Caen treni raydan çıktı, 1'i ağır 44 yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Rouen-Caen treni raydan çıktı, 1'i ağır 44 yaralı var

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Seine-Maritime ilinde Rouen ve Caen kentleri arasında yolculuk yapan trenin raydan çıkması sonucu 1'i ağır 44 kişi yaralandı. Bölgede 180 yolcuya yardım için 140 itfaiyeci görevlendirilirken, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın Seine-Maritime ilinde trenin raydan çıkması sonucu 1'i ağır 44 kişi yaralandı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rouen ve Caen kentleri arasında yolculuk yapan trenin Seine-Maritime iline bağlı Cleon kasabasında raydan çıktığını aktardı.

Tabarot, 180 yolcuyu taşıyan trendeki yaralılara ve yolculara yardım için bölgede 140 itfaiyecinin görevlendirildiğini kaydetti.

Bölgedeki durumu yakından takip ettiğini belirten Tabarot, söz konusu trenin neden raydan çıktığına dair bilgi paylaşmadı.

Ulusal basındaki haberlere göre ise trenin raydan çıkma nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Rouen Savcılığı, kazada 1'i ağır olmak üzere 44 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Fransa, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Rouen-Caen treni raydan çıktı, 1'i ağır 44 yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

23:57
Bahçeli’nin “Öcalan’a ev“ açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
Bahçeli'nin "Öcalan'a ev" açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
23:47
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
23:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Salah’a sürpriz davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Salah'a sürpriz davet
22:02
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 00:44:24. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Rouen-Caen treni raydan çıktı, 1'i ağır 44 yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement