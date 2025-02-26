Fransa'da Rus Konsolosluğuna Saldıran İki Kişi Mahkemeye Sevk Edildi

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Fransa'da, Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğuna yönelik patlayıcı maddeyle saldırı düzenlediklerini kabul eden 2 kişinin mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlerde, saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf eden kişilerin mahkemeye sevk edildiği ve "insanlar için tehlike arz eden araçlarla başkasına ait mala zarar vermek" ile "izinsiz olarak patlayıcı ve yakıcı cihaz üretmek" suçlamalarıyla yarın hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Fransa'da 24 Şubat'ta Marsilya'daki Rusya Başkonsolosluğu bahçesine patlayıcı madde atılmış, meydana gelen patlama sonucu kimse yaralanmamıştı.

Ardından, saldırganlar tespit edilmiş ve aynı gün Ukrayna'ya destek gösterileri sırasında gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin biri mühendis, diğeri de kimyager olmak üzere Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) üyeleri olduğu ortaya çıkmıştı.

2 araştırmacı gözaltında, söz konusu saldırıyı Ukrayna'ya destek vermek için yaptıklarını ifade etmişti.

Marsilya Savcılığı, 2 şüphelinin de eylemlerine gerekçe olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nı gösterdiğini aktarmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olayda "terör saldırısı" belirtilerinin bulunduğunu belirterek, Fransa'dan kapsamlı soruşturma talep etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, söz konusu saldırıyı kınamıştı.