Fransa\'da Sciences Po Okullarında Filistin\'e Destek Eylemleri

Güncel

Fransa'da yarının siyasetçilerinin ve ülkenin önde gelen isimlerinin yetiştirildiği Sciences Po okullarında, Filistin'e destek eylemleri başlatıldı.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, başkent Paris'te Sciences Po Paris ve Sorbonne Üniversitesindeki Filistin'e destek eylemlerinin ardından, ülkenin farklı kentlerindeki üniversitelerde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için harekete geçti.

Filistin'i destekleyen öğrenciler Strazburg, Rennes, Menton, Saint-Etienne kentlerindeki Sciences Po okullarında gösteriler başlattı.

Öğrenciler okullarının girişlerini kapatırken Strazburg'da yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı eylemde okulun duvarına Filistin bayrakları asıldı.

Rennes'de okulun girişinde sandalyeleri üst üste dizen öğrenciler, "Sciences Po Rennes Filistin'i destekliyor" yazılı döviz taşıdı.

Menton'daki okulun önünde oturma eylemi yapan öğrenciler, tempo tutarak "Filistin'in onuru ve öldürülenler için buradayız" sloganı attı.

Saint-Etienne'deki okulda Filistin'e destek amacıyla düzenlenen eylemin başlamasının ardından polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Öte yandan öğrencilerin akşama doğru, güneydeki Toulouse kentindeki Sciences Po okullunun bahçesinde ve Bordo kentindeki Sciences Po okulunun önünde toplanması bekleniyor.

Fransa'nın büyük kentlerinde bulunan ve özel sınavla giriş yapılan Sciences Po okullarında geleceğin siyasetçileri ve ülkenin önde gelen isimleri yetiştiriliyor.