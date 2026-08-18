Fransa'da Seçimlere Rusya Müdahalesi Soruşturması - Son Dakika
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Fransa'da Seçimlere Rusya Müdahalesi Soruşturması

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Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik Rusya kaynaklı dezenformasyon kampanyaları soruşturuluyor.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde bazı adaylara yönelik Rusya kaynaklı dezenformasyon ve karalama kampanyaları yürütüldüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine dış müdahale şüphesini soruşturduğunu açıkladı.

Savcılık, soruşturmanın son haftalarda merkez sağcı Ufuklar Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Edouard Philippe ve Rönesans Partisi'nin adayı Gabriel Attal'ı hedef alan karalama ve dezenformasyon kampanyalarına ilişkin olduğunu ve olası Rus müdahalesinin değerlendirildiğini bildirdi.

Eski Başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Attal, ay başında yaptığı açıklamada, Rusya'yı ülkesinde yapılacak seçimlere müdahale etmekle suçlamıştı. Ayrıca Attal, Rusya'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi adayı Marine Le Pen'i desteklediğini ileri sürmüştü.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak seçimlere iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

İsrail'in seçimlere müdahalesi

Yakın zamanda İsrail'in de Fransa'daki seçimlere müdahalesi gündeme gelmişti.

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimleri etkilediği iddiaları basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA

Dezenformasyon, Dış Politika, Güncel, Fransa, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Seçimlere Rusya Müdahalesi Soruşturması - Son Dakika

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