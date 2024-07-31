Fransa'da Tren Hatlarına Düşen Ağaçlar Olimpiyat Ulaşımını Aksattı - Son Dakika
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Fransa'da Tren Hatlarına Düşen Ağaçlar Olimpiyat Ulaşımını Aksattı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Fransa'da, demir yolu ulaşımı, geçen haftaki sabotaj girişiminin ardından bu kez de tren hatlarına düşen ağaçlar nedeniyle aksadı. Yüksek hızlı trenlerden biri düşen ağaca çarparak hasar aldı ve hizmet veremez duruma geldi. Lyon ve Paris arasında tren ulaşımını iki yönlü aksatan arıza, 80 bin yolcunun olumsuz etkilenmesine neden oldu. Olimpiyat Oyunları'na saatler kala yaşanan bu aksamalar, yaklaşık 800 bin yolcuyu etkiledi.

31.07.2024 15:43
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Fransa'da, demir yolu ulaşımı, geçen haftaki sabotaj girişiminin ardından bu kez de tren hatlarına düşen ağaçlar nedeniyle aksadı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Yonne vilayetinde demir yolu hattına düşen ağaçlar, yüksek hızlı tren ulaşımını olumsuz etkiledi.

Fransız ulusal demiryolu şirketi SCNF'nin Ile-de-France Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Severine Lepere, Yonne vilayetinde fırtınanın etkisi ile tren ve yüksek hızlı tren hatlarına ağaçların düştüğünü ve yüksek hızlı trenlerden birinin, düşen ağaca çarpması sonucu ön kısmından hasar aldığını bildirdi.

Lepere, yüksek hızlı trenin şu an hizmet veremeyecek durumda olduğunu, aynı zamanda hattın elektrik kaynağında da sorun yaşandığını paylaştı.

Teknisyenlerin, sorunun hemen çözülemeyeceğini bildirmesi üzerine hizmet veren tüm trenlerin gara çağrıldığı kaydedildi.

Yaşanan arızanın Lyon ve Paris arasında tren ulaşımını iki yönlü aksattığı ve 80 bin yolcunun bu durumdan olumsuz etkileneceği belirtildi.

26 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, Fransa genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklanmıştı. Vergigny'deki tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellenmişti. Tren hatlarındaki aksamalardan yaklaşık 800 bin yolcu etkilenmişti.

Fransa, 11 Ağustos'a kadar sürecek olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen organizasyona dünyanın dört bir yanından 10 bin 500 sporcu katılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Tren Hatlarına Düşen Ağaçlar Olimpiyat Ulaşımını Aksattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Tren Hatlarına Düşen Ağaçlar Olimpiyat Ulaşımını Aksattı - Son Dakika
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