Fransa'da yüksek hızlı tren ağına sabotaj saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da yüksek hızlı tren ağına sabotaj saldırıları

Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala Yüksek Hızlı Tren ağının hedef alındığı sabotaj saldırıları sonucu Atlantik, Kuzey ve Doğu hızlı tren ağında ciddi aksamalar meydana geldi. Fransız Devlet Demiryolları Kurumu gece saatlerinde Yüksek Hızlı Tren ağına yönelik büyük bir sabotaj eylemleri gerçekleştirildiğini duyurdu. SNCF, Eure-et-Loir bölgesindeki Courtalain yakınlarında kundaklama eylemlerinin de olduğu sabotaj saldırıları sonucu çıkan yangınların demiryolu hattında ciddi aksamalara neden olduğunu ifade etti. Aksamalardan 800 bin yolcu etkilenebilir. Başbakan Gabriel Attal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın demiryolu ağı üzerindeki etkilerinin büyük ve ciddi olduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin bu suç eylemlerini gerçekleştirenleri bulup cezalandırmak için çalıştığını belirtti.

26.07.2024 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Fransa'da yüksek hızlı tren ağına sabotaj saldırıları

PARİS - Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala Yüksek Hızlı Tren ağının hedef alındığı sabotaj saldırıları sonucu Atlantik, Kuzey ve Doğu hızlı tren ağında ciddi aksamalar meydana geldi.

Fransız Devlet Demiryolları Kurumu gece saatlerinde Yüksek Hızlı Tren ağına yönelik büyük bir sabotaj eylemleri gerçekleştirildiğini ve Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala gerçekleştirilen bu eylemlerin ulaşımı felç etmeye yönelik koordineli bir saldırı olduğunu duyurdu. SNCF, Eure-et-Loir bölgesindeki Courtalain yakınlarında kundaklama eylemlerinin de olduğu sabotaj saldırıları sonucu çıkan yangınların demiryolu hattında ciddi aksamalara neden olduğunu ifade etti.

Aksamalardan 800 bin yolcu etkilenebilir

SNCF, bu aksamaların 800 bin yolcuyu etkileyeceğini ve trafiğin önümüzdeki pazartesiye kadar aksayabileceğini bildirdi. SNCF, tren seferlerinin en kısa sürede eski haline getirilmesi için çalıştıklarını ve sorumluların bulunması için yetkililerle işbirliği içinde olduklarını duyurdu.

Başbakan Attal'dan yolculara teşekkür

Başbakan Gabriel Attal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde, SNCF tesislerinde hazırlıklı ve koordineli sabotaj eylemleri gerçekleştirildi" dedi. Olayın demiryolu ağı üzerindeki etkilerinin büyük ve ciddi olduğunu belirten Attal, itfaiyecilere ve SNCF personeline teşekkür ederek, tatil için yola çıkan yolcuların sabrını, anlayışını takdir ettiğini ifade etti.

Gabriel Attal, güvenlik güçlerinin bu suç eylemlerini gerçekleştirenleri bulup cezalandırmak için çalıştığını belirtti.

"Bu saldırılar birçok Fransız'ın tatil planlarını tehlikeye atacak"

Eski Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete, koordineli olarak gerçekleştirilen bu sabotaj eylemlerinin birçok TGV hattını hedef aldığını ve hafta sonuna kadar trafiği ciddi şekilde aksatacağını belirtti. Vergriete ayrıca, "Bu suç teşkil eden eylemleri şiddetle kınıyorum. Bu saldırılar birçok Fransız'ın tatil planlarını tehlikeye atacak" dedi. Eski Bakan, yoğun çaba gösteren SNCF ekiplerine de teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Devlet Demiryolları, Sosyal Medya, Fransa, Saldırı, Ulaşım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da yüksek hızlı tren ağına sabotaj saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:49:56. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da yüksek hızlı tren ağına sabotaj saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement