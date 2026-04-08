Fransa'dan Akaryakıt Fiyatları için Kontrol Planı
Fransa'dan Akaryakıt Fiyatları için Kontrol Planı

08.04.2026 13:54
Fransa, ABD-İran ateşkesinin akaryakıt fiyatlarına etkisini kontrol etmek için plan geliştirecek.

Fransa hükümeti, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin akaryakıt fiyatlarındaki etkisini kontrol etmek için bir plan yürürlüğe koyacaklarını duyurdu.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD ve İran arasında ilan edilen 15 günlük ateşkesin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğini ve bu diplomatik ilerlemenin ilk etkisini petrol fiyatları üzerinde göstereceğini" söyledi.

Başbakan Lecornu, "küresel petrol fiyatları düştüğünde pompa fiyatlarının da çıktığı hızla düşmesi gerektiğini" belirterek, bakanlar ve hükümet yetkililerinden rafineri işletmecileri ve akaryakıt dağıtım şirketlerine kadar sektördeki tüm taraflarla bir toplantı yapacaklarını duyurdu.

Fransız hükümetinin akaryakıt fiyatları üzerinde bir "kontrol planını" devreye koyacağını bildiren Lecornu, "Fransa'da hiç kimse, bu krizden ne şimdi ne de gelecekte fayda sağlamamalı." ifadelerini kullandı.

Fransa'da hükümet, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışa karşı kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde bu artıştan en çok etkilenen kesimler için ay başında 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı.

Bu yardımları yeterli bulmayan kara yolu taşımacılık sektörü çalışanları, başta Paris olmak üzere bazı kentlerde eyleme gitme kararı almıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakika tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
