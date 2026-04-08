Fransa'dan Akaryakıt Fiyatları için Kontrol Planı

Fransa hükümeti, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin akaryakıt fiyatlarındaki etkisini kontrol etmek için bir plan yürürlüğe koyacaklarını duyurdu.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD ve İran arasında ilan edilen 15 günlük ateşkesin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğini ve bu diplomatik ilerlemenin ilk etkisini petrol fiyatları üzerinde göstereceğini" söyledi.

Başbakan Lecornu, "küresel petrol fiyatları düştüğünde pompa fiyatlarının da çıktığı hızla düşmesi gerektiğini" belirterek, bakanlar ve hükümet yetkililerinden rafineri işletmecileri ve akaryakıt dağıtım şirketlerine kadar sektördeki tüm taraflarla bir toplantı yapacaklarını duyurdu.

Fransız hükümetinin akaryakıt fiyatları üzerinde bir "kontrol planını" devreye koyacağını bildiren Lecornu, "Fransa'da hiç kimse, bu krizden ne şimdi ne de gelecekte fayda sağlamamalı." ifadelerini kullandı.

Fransa'da hükümet, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışa karşı kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde bu artıştan en çok etkilenen kesimler için ay başında 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı.

Bu yardımları yeterli bulmayan kara yolu taşımacılık sektörü çalışanları, başta Paris olmak üzere bazı kentlerde eyleme gitme kararı almıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.