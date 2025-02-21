Fransa'dan Giriş Yapan PKK Üyesi Tutuklandı

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(İSTANBUL) - PKK/KCK terör örgütü kontrolünde faaliyet gösterdiği bildirilen Fransa Demokratik Kürt Konseyi (CDK-K) mensubu olduğu iddiasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alınan Suat Pala tutuklandı.

Fransa Demokratik Kürt Konseyi (CDK-K) içerisinde 2015 yılı mart ayından itibaren görev aldığı öne sürülen Suat Pala, Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada, Pala'nın PKK/KCK kontrolünde faaliyet gösterdiği bildirilen Rennes Amara Ku¨rt Demokratik Toplum Merkezi (DKTM)'nin 2018 yılı Mart ayında düzenlenen kongresinde es¸ bas¸kınlıgˆa seçildiği belirlendi. Soruşturmada, Pala'nın 2019 yılında görevden ayrıldığı ve Fransa'da gerçekleştirilen örgütsel eylem ve etkinliklere aktif olarak katıldığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat Pala, tutuklanarak cezaevine gönderildi.