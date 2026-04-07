Fransa'dan İsrail'e Askeri Ekipman İhracı - Son Dakika
Fransa'dan İsrail'e Askeri Ekipman İhracı

07.04.2026 18:56
Fransa, Ekim 2023-Mart 2026'da İsrail'e 525'ten fazla askeri ekipman sevkiyatı gerçekleştirdi.

Fransa ve ABD merkezli 2 Filistin destekçisi hareketin hazırladığı rapor, Ekim 2023-Mart 2026 döneminde, Fransa'dan İsrail'e 525'ten fazla askeri ekipman sevkiyatı yapıldığını ortaya koydu.

Fransa merkezli Urgence Palestine hareketi ve ABD merkezli Genç Filistin Hareketi, Fransa'dan İsrail'e ihraç edilen askeri ekipmanlara ilişkin rapor yayımladı.

Buna göre, Ekim 2023-Mart 2026 döneminde Fransız üretici firmalar, İsrail'e 525'ten fazla askeri malzeme sevkiyatı yaptı.

Fransa'daki Charles de Gaulle Havalimanı, Avrupa'dan İsrail'e askeri sevkiyatların yapıldığı başlıca noktalardan biri olurken, söz konusu sevkiyatların çoğu İsrailli El Al hava yolu şirketince gerçekleştirildi.

Elbit Systems, İsrail ordusunun 1. tedarik firması

Öte yandan Urgence Palestine'in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Genç Filistin Hareketi ve Urgence Palestine'in, Fransız devletinin ve firmalarının, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana silahlanmasındaki doğrudan katkısını belgeleyen araştırma raporunu yayımladığı belirtildi.

Açıklamada, Fransız firmalarından İsrailli silah şirketi Elbit Systems'in yan firmalarına, söz konusu askeri ekipman ve parçaların sevkiyatı yapıldığı aktarılırken; Elbit Systems'in İsrail ordusunun 1. tedarik firması olduğuna dikkat çekildi.

Bu süreçte Fransa'nın Charles de Gaulle Havalimanı'ndan, İsrail'in Nevatim Hava Üssü'ne ABD merkezli Lockheed Martin firmasının ürettiği F-35 savaş uçaklarının parçalarını taşıyan 117 sefer gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu ihracatların, bu transitlerin hiçbiri, Fransız devletinin suç ortaklığı teşkil eden onayı veya suç teşkil eden sessizliği olmadan gerçekleşemezdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası hukukun soykırım riski bulunduğu durumlarda, silah ve askeri amaçlı parçaların gönderilmesini yasakladığı hatırlatılırken, İsrail'e yönelik askeri malzeme ve silah parçalarına tamamen ambargo uygulanması ve bunların İsrail'e ihracatının yasaklanması talep edildi.

Raporda adı geçen Fransız firmalarına verilen ihracat izinlerinin geri alınması istenen açıklamada, söz konusu firmalara verilen izinlere ilişkin bağımsız bir Meclis soruşturması başlatılması çağrısı yapıldı.

Paris makamları da 2023'ten bu yana İsrail'e "yalnızca savunma amaçlı ve az miktarda silah parçası" gönderdiğini savunuyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'dan İsrail'e Askeri Ekipman İhracı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fransa'dan İsrail'e Askeri Ekipman İhracı - Son Dakika
