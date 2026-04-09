Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'dan İsrail'e Lübnan için Ateşkes Çağrısı

09.04.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Savunma Bakanı Vautrin, Lübnan'da ateşkes için İsrail'e çağrıda bulundu, bölgedeki gerginliği değerlendirdi.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Lübnan'da ateşkes sağlanması için İsrail'e çağrı yaptı.

Bakan Vautrin, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş hakkında Vautrin, "(ABD Başkanı) Donald Trump, kimseyle konuşmadan bu savaşa gitti." dedi.

"(Trump'ın) NATO'dan ayrılma tehdidini ciddiye alıyor musunuz?" sorusuna Vautrin, "Donald Trump'ın açıklamalarını her gün dinliyoruz. Mümkün mertebe öngörülü davranmak ve Fransa'nın sesini duyurmak için buradayız." yanıtını verdi.

Vautrin, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkes hakkında "Lübnan'ın barış anlaşmasına dahil edilmesi gerekiyor." diyerek Lübnan'da ateşkese varılması için İsrail'e çağrıda bulundu.

"Dün Lübnan için son derece dramatik bir gündü." diyen Vautrin, Fransa'nın Hürmüz Boğazı'na fırkateyn göndermeyi düşünmediğini kaydetti.

Vautrin, bölgenin mayınlı olup olmadığını bilmediklerini ifade ederek geçici ateşkesin kırılgan olduğuna dikkati çekti.

Kalıcı ateşkes sağlanması halinde boğazdan geçen gemilere eşlik edilebilmesi ihtimalini dile getiren Vautrin, Fransız Charles de Gaulle uçak gemisinin Doğu Akdeniz'de kalacağını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer sağlamayı hedefleyen girişim

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin yeniden sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlayan girişime katılmak isteyen farklı ulusların subaylarını bir haftadır ağırlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Mandon, planlama aşamasında ilerleme kaydettiklerini belirterek stratejik bir bölge olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini teşvik etmenin ortak hedefleri olduğunu kaydetmişti.

Bu girişimin yalnızca savunma odaklı bir anlayış kapsamında olduğunu savunan Mandon, "(Bu girişim) Bölgesel barış ve istikrarın hizmetinde olan gerçek bir taahhüttür." demişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Esra Erol’da şok sözler Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:28:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Fransa'dan İsrail'e Lübnan için Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.