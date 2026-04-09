Fransa'dan İsrail'e Lübnan için Ateşkes Çağrısı

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Lübnan'da ateşkes sağlanması için İsrail'e çağrı yaptı.

Bakan Vautrin, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş hakkında Vautrin, "(ABD Başkanı) Donald Trump, kimseyle konuşmadan bu savaşa gitti." dedi.

"(Trump'ın) NATO'dan ayrılma tehdidini ciddiye alıyor musunuz?" sorusuna Vautrin, "Donald Trump'ın açıklamalarını her gün dinliyoruz. Mümkün mertebe öngörülü davranmak ve Fransa'nın sesini duyurmak için buradayız." yanıtını verdi.

Vautrin, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkes hakkında "Lübnan'ın barış anlaşmasına dahil edilmesi gerekiyor." diyerek Lübnan'da ateşkese varılması için İsrail'e çağrıda bulundu.

"Dün Lübnan için son derece dramatik bir gündü." diyen Vautrin, Fransa'nın Hürmüz Boğazı'na fırkateyn göndermeyi düşünmediğini kaydetti.

Vautrin, bölgenin mayınlı olup olmadığını bilmediklerini ifade ederek geçici ateşkesin kırılgan olduğuna dikkati çekti.

Kalıcı ateşkes sağlanması halinde boğazdan geçen gemilere eşlik edilebilmesi ihtimalini dile getiren Vautrin, Fransız Charles de Gaulle uçak gemisinin Doğu Akdeniz'de kalacağını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer sağlamayı hedefleyen girişim

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin yeniden sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlayan girişime katılmak isteyen farklı ulusların subaylarını bir haftadır ağırlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Mandon, planlama aşamasında ilerleme kaydettiklerini belirterek stratejik bir bölge olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini teşvik etmenin ortak hedefleri olduğunu kaydetmişti.

Bu girişimin yalnızca savunma odaklı bir anlayış kapsamında olduğunu savunan Mandon, "(Bu girişim) Bölgesel barış ve istikrarın hizmetinde olan gerçek bir taahhüttür." demişti.