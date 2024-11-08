Fransa'dan İsrail'e UNIFIL Uyarısı - Son Dakika
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Fransa'dan İsrail'e UNIFIL Uyarısı

Fransa, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını kınayarak, bunların kabul edilemez olduğunu bildirdi.

08.11.2024 20:16
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, son haftalarda İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik kasıtlı saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Kasım'da Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarında UNIFIL'in konvoyu yakınlarında gerçekleşen saldırının ardından Malezyalı 5 UNIFIL askerinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, UNIFIL askerilerinin yaralandığı bu saldırının kınandığı belirtildi.

Son haftalarda İsrail'in kasıtlı saldırılarında 5 UNIFIL askerinin daha yaralandığı bildirilen açıklamada, bu saldırıların "kabul edilemez" olduğu ve sona ermesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, UNIFIL'in görevini yerine getirebilmesinin gerektiği vurgulanarak, "BM Barış Güçlerinin korunması ve personelin, eşyasının ve tesislerinin güvenliği sağlanmalı." ifadesi kullanıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA, 7 Kasım'da İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinin kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktası yakınlarında bir aracı hedef aldığını bildirmişti.

Hedef alınan aracın hemen yakınında UNIFIL'e ait araçların da seyir halinde olduğu, saldırıda bazı Barış Gücü askerlerinin yaralandığı ve olay yerinde tedavi edildikleri belirtilmişti.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında UNIFIL askerleri de olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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