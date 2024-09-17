Fransa'dan İsrail'in Saldırısına Kınama

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Fransa'nın, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki bir ilkokula düzenlediği saldırıyı kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli yerleşimcilerin" 16 Eylül'de Batı Şeria'nın El-Muarracat bölgesindeki ilkokula yönelik saldırıları şiddetle kınandı.

Fransa'nın İsrailli yetkilileri bu eylemleri durdurmaya çağırdığı açıklamada, yetkililerden "derhal işgal altındaki topraklarda Filistin halkını korumak ve Filistinlilerin eğitim hakkına saygı gösterilmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alması" istendi.

Açıklamada, okula yönelik saldırının iki devletli çözüm olasılığını baltalayarak "istikrarsızlık ortamını ve şiddet döngüsünü" beslediği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, "Fransa'nın uluslararası hukuka aykırı olan sömürgeciliğin derhal son bulması gerektiğini hatırlattığı" kaydedildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, 16 Eylül'de, Batı Şeria'nın Eriha kentinin kuzeybatısındaki El-Muarracat bölgesinde yer alan Arab Keabine İlkokuluna saldırmıştı. Saldırıda 7 kişi yaralanmıştı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere ait köylere ve beldelere saldırılar düzenliyor.

Söz konusu İsraillilerin, Batı Şeria'daki bu saldırılarında özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan artış dikkati çekiyor.