Fransa'dan Suriye Mesajı - Son Dakika
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Fransa'dan Suriye Mesajı

Fransa, Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve İsrail'i uyardı.

19.12.2024 20:47
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Fransa, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne "tüm aktörlerin" saygı göstermesi gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Christophe Lemoine, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, "Fransa birçok kez 'Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu' dile getirdi. Ancak, İsrail Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. Fransa, bu işgali önlemek için nasıl bir yol izleyecek?" sorusuna Lemoine, "İsrail'in Golan'daki operasyonlarıyla ilgili, daha önce geri çekilmeyi gözlemlemekle görevli bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine tam desteğimizi yinelediğimizi belirterek, tutumumuzu dile getirme fırsatımız oldu." yanıtını verdi.

Lemoine, Fransa'nın daha önce, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgede herhangi bir şekilde asker konuşlandırmanın, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın ihlali anlamına geleceğini ifade ettiğini kaydetti.

İsrail'in ve Suriye'nin, söz konusu anlaşmaya uyması gerektiği belirten Lemoine, Fransa'da 4 Aralık'ta düşen hükümetin Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'ın dün Golan Tepeleri'ndeki bu işgalin hızlıca son bulması gerektiğini belirttiğini aktardı.

Lemoine, "Çünkü, bir kez daha dile getirmek gerekirse, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tüm aktörlerin saygı göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Suriye'ye yönelik yardımlara da değinen Lemoine, ülkesinin, şimdiye kadar Suriye'ye 50 milyon avro yardım yaptığını belirtti.

Lemoine, ülkesinin, Suriye'nin yeniden inşasına destek konusunda "Bu yardımı (yeniden inşa) sağlama konusunda harekete geçmeye hazırız ancak bu yardım koşulsuz olmayacaktır, yardımın sağlanması belirli beklentilerimizin karşılanmasına bağlıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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