Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Nijer'deki kalkışmaya dahil oldukları iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Nijer'deki kalkışmaya dahil oldukları iddialarını yalanladı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Nijer'in başkenti Niamey'de 28-29 Ağustos'ta yaşanan askeri kalkışmaya ülkesinin dahil olduğu iddialarını reddederek 'tamamen uydurma' dedi. Barrot, Fransa'nın bu tür bir isyanı teşvik etmediğini ve Nijer makamlarının suçlamalarının asılsız olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ülkesinin Nijer'in başkenti Niamey'de 28-29 Ağustos'ta yaşanan askeri kalkışmaya dahil olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Barrot, konuk olduğu Fransız RFI radyosunda Niamey'de ağustosun sonunda yaşanan askeri kalkışmaya dair açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın söz konusu ülkedeki bazı askerleri yönetime karşı başkaldırmaya teşvik ederek buna dahil olduğuna dair iddiaları yalanlayan Barrot, "Bunlar tamamen uydurma." dedi.

Barrot, Fransa'nın asla böyle bir "isyana" yol açma niyetinde olmadığını belirterek, ülkesinin bu yönde herhangi bir imkanı seferber etmediğini vurguladı.

Fransız Bakan Barrot, "söz konusu iddiaların her zamanki gibi sorumluluğu olmamasına rağmen Fransa'yı suçlamak için kullanıldığını" savundu.

Niamey'deki askeri hareketlilik

Nijer'in başkenti Niamey'de 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'ndaki 101 Nolu Hava Üssü ve başkentin bazı stratejik noktalarında silah sesleri ve patlamalar duyulmuştu.

Nijer Savunma Bakanlığı, askeri kurallara uymayan bir grup askerin 101 Nolu Hava Üssü'ndeki bazı askerleri alıkoymaya çalıştığını ve başkentin bazı stratejik noktalarına ateş açtığını açıklamıştı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle askeri kalkışmanın bastırıldığı ve hedef alınan noktaların kontrolünün yeniden sağlandığı bildirilmişti.

Olaylarda 3'ü Cumhurbaşkanlığı Muhafızı olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerli Yüzbaşı Roger Gabriel, Fransa dahil bazı yabancı ülkeler ile eski Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un yakın çevresinden kişilerin Niamey'de yaşanan askeri hareketlilikte rolü bulunduğunu öne sürmüştü.

Nijer makamlarından dün yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun ülkedeki askeri hareketliliğin Fransa tarafından yönetilen geniş bir suç ortağı ağı tarafından organize edildiği kanaatine vardığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Nijer'deki kalkışmaya dahil oldukları iddialarını yalanladı - Son Dakika

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