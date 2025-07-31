Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'un GKRY Ziyareti - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'un GKRY Ziyareti

31.07.2025 18:20
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Barrot, GKRY ile ilişkileri güçlendirmek ve Macron'un gelecekteki ziyaretine hazırlık amacıyla geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret ederek, Rum lider Nikos Hristodulidis ve Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile bir araya geldi.

Rum basını, Dışişleri Bakanı Barrot'un ziyaretinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek günlerde GKRY'ye yapacağı ziyaret öncesinde hazırlık özelliği taşıdığını belirtti.

GKRY lideri Hristodulidis ile sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşen Barrot, daha sonra Dışişleri Bakanı Kombos ile bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ziyaretiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, GKRY ile Fransa arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu vurgulayarak, GKRY'nin "bölgesel rolüne" değindi.

GKRY'de meydana gelen orman yangınları nedeniyle dayanışma duygularını ifade eden Barrot, GKRY ile Fransa'nın işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un GKRY'ye ziyaretini "teknik bir hazırlık" olarak nitelendiren Rum basını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yapacağı ziyarette, yenilenecek olan "Stratejik İşbirliği Anlaşması"nın Lefkoşa ile Paris arasında imzalanmasının öngörüldüğünü duyurdu.

GKRY-Fransa ilişkileri konusunda "Fransa Dışişleri Bakanı, Macron'un ziyaretine hazırlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda" başlıklı haber yayımlayan Alphanews internet sitesi, bu yıl bitmeden Macron'un GKRY'ye geleceğini ve Rum lider Hristodulidis ile imzalanacak anlaşmalar arasında, Mari'de (Tatlısu) Fransa'ya verilecek deniz üssünün modernizasyonu ve Ada'da kalıcı olacak Fransız askeri varlığının konuşlanmasının da bulunduğunun ihtimal dahilinde olduğunu savundu.

Alphanews'in haberinde ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"Kıbrıs (GKRY) ve Fransa'nın öncelikleri arasında temel savunma ve güvenlik konularını da içerecek yenilenmiş ve geliştirilmiş bir stratejik işbirliği anlaşmasının imzalanması yer alıyor. Zira hükümet, Paris'i, GKRY'nin başlıca savunma ortağı olarak nitelendirirken, her iki ülke de AB'yi savunma sektöründe stratejik olarak daha özgün hale getirmeyi hedefliyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'un GKRY Ziyareti - Son Dakika

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