Fransa Dışişleri Bakanı, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını Riyad'da kınadı - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını Riyad'da kınadı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Riyad'da Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve deniz yolu güvenliği ele alınırken Barrot, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik terör saldırılarını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile ikili ilişkileri, bölgesel gelişmeleri ve deniz yollarının güvenliğini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Faysal bin Ferhan, başkent Riyad'da Barrot ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli alanlardaki ortaklık ele alınırken, karşılıklı çıkarların gerçekleştirilmesi ve iki ülkenin beklentilerinin desteklenmesi doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi yolları değerlendirildi.

Taraflar ayrıca bölgesel gelişmeleri ve bunların olumsuz etkilerini sınırlandırmaya yönelik çabaları görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik "terör saldırılarını" kınadığını ve Fransa'nın Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Görüşmede, bölgesel deniz yollarının güvenliğinin ve seyrüsefer serbestisinin sağlanması için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemine de dikkat çekildi.

Taraflar, bölgedeki mevcut krizlere kapsamlı ve kalıcı çözümler bulunmasına yönelik diplomatik girişimlerin desteklenmesinin, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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