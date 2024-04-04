Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İnsani yardım personelinin korunması ahlaki ve hukuki bir zorunluluktur - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İnsani yardım personelinin korunması ahlaki ve hukuki bir zorunluluktur

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının Gazze'de öldürülmesine ilişkin olarak, 'İnsani yardım personelinin korunması herkesin uyması gereken ahlaki ve hukuki bir zorunluluk.' dedi.

04.04.2024 18:19
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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının Gazze'de öldürülmesine ilişkin olarak, "İnsani yardım personelinin korunması herkesin uyması gereken ahlaki ve hukuki bir zorunluluk." dedi.

Sözcü Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabiri, Lemoine'e İsrail'in, WCK'nın 7 çalışanını öldürmesinin Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını hedefleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2728 sayılı kararının açıkça bir ihlali olup olmadığını ve ülkesinin uluslararası insancıl hukuka uyması için İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulamayı planlayıp planlamadığını sordu.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin 2 Nisan'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı ortak basın toplantısında bu konu hakkındaki ifadelerini anımsatan Lemoine, "(Sejourne) Dünya Merkez Mutfağı'nın 7 personelinin ölümüne yol açan İsrail saldırısını katı şekilde kınadı. Uluslararası hukuka göre, insani yardım personelinin korunması herkesin uyması gereken ahlaki ve hukuki bir zorunluluk." ifadelerini kullandı.

Bu saldırı sonucu hayatını kaybeden insani yardım çalışanlarının aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Lemoine, şöyle devam etti:

"Bu soruyu elbette anlıyorum, çünkü bu saldırı Güvenlik Konseyi kararının oylamasından birkaç gün sonra oldu. Bu karara oy verdik ve memnuniyetle karşıladık. Güvenlik Konseyinin 2728 sayılı kararının tüm unsurlarının uygulanması çağrısında bulunduk. Çünkü bu karar, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde, büyük çapta insani yardımın ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor ancak aynı zamanda ateşkesin sağlanmasını ve esirlerin tamamının serbest bırakılmasını da talep ediyor."

Lemoine, tüm tarafların BMGK'nin söz konusu kararının tamamına saygı göstermesini istediklerini dile getirdi.

Bakan Sejourne'ın ifadelerine atıfta bulunan Lemoine, "Kararının içeriğine saygı duyulmadan, konseyin kararlarına saygı gösterilmeden uluslararası hukuk olamaz, uluslararası yönetmelik olamaz. Dolayısıyla uluslararası hukukun kurallarına ve kararlarına uymak tüm taraflara, tüm ülkelere dayatılan bir zorunluluktur." dedi.

Lemoine, BMGK'nin söz konusu ateşkes kararına da saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa tarafından yönetilen yeni bir Filistin hükümeti kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Lemoine, "Fransa, işgal atındaki Filistin topraklarında görevlerinin tamamını yerine getirilebilmesi için Filistin hükümetine gerekli desteği sağlamaya hazır." diye konuştu.

Lemoine, Fransa'nın, Filistin halkının meşru arzusunu yerine getirmek için gerekli reformların başlatılması için Filistin hükümetiyle yakinen çalışmayı planladığını bildirdi.

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İnsani yardım personelinin korunması ahlaki ve hukuki bir zorunluluktur - Son Dakika

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