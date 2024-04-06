Fransa Dışişleri Bakanlığı Yakınında Filistin Destekçileri Gazze İçin Açlık Grevi Başlattı - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanlığı Yakınında Filistin Destekçileri Gazze İçin Açlık Grevi Başlattı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Yakınında Filistin Destekçileri Gazze İçin Açlık Grevi Başlattı

Paris'te Dışişleri Bakanlığı yakınlarında toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla açlık grevi başlattı. Göstericiler, Filistin bayrağı ve çeşitli dövizler taşıyarak İsrail'in soykırımına son verilmesini ve uluslararası hukukun ihlal edilmemesini talep etti. Eylemciler, ayrıca Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen eylem yaptı ve üzerlerinde kırmızı boya olan küçük kefenler dizdi. Açlık grevi, Gazze halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve uluslararası toplumu harekete geçirmek amacıyla sembolik bir eylem olarak gerçekleştirildi.

06.04.2024 17:01  Güncelleme: 17:41
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Fransa Dışişleri Bakanlığı yakınında Filistin destekçileri İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze için açlık grevi başlattı.

Paris'te Dışişleri Bakanlığı yakınlarında toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrağının yanı sıra "Apartheid'a Son Verin" ve "Uluslararası Hukuku İhlal Etmeye Son Verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Soykırımı durdurun", "İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı" ve "Filistin halkının katliamını durdurun" sloganları attı.

Yan yana dizilen göstericiler üzerlerinde "Soykırım" kelimesinin harflerini taşıyan beyaz tişörtler giyerken, bazı eylemciler kendi elleriyle kulaklarını veya ağızlarını kapadı.

Bazı göstericiler de Gazze'de İsrail'in saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen yere uzanarak eylem yaptı.

Ölen Gazzeli bebekleri temsilen üzerlerinde kırmızı boya olan küçük kefenler yere dizildi.

Eylemin organizatörleri, Gazze için açlık grevi de başlattı.

Soyismini vermeyen Özgürlük İçin Yürüyüş Topluluğu üyesi Tess, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 kişinin yaklaşık 6 aydır açlıktan ölen Gazze halkına için açlık grevi başlattığını ifade etti.

Tess, Gazze'de ölen ve abluka altındaki insanlar için bu "sembolik eylemi" yaptıklarını belirterek, İsrail'in Gazzelileri bilinçli şekilde aç bıraktığını savundu.

"Bugün Fransa'nın suç ortaklığını kınamak için Dışişleri Bakanlığının önündeyiz. Fransa, İsrail'e mermi ve silah ihraç etmeye devam ediyor." diyen Tess, ülkesinin İsrail'e karşı şu ana kadar yaptırım uygulamadığını söyledi.

Tess, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'de ciddi bir soykırım yaşanma riski olduğunu duyurduğuna işaret ederek, açlık grevini 3 gün boyunca Fransa Dışişleri Bakanlığının önünde sürdüreceklerini anlattı.

Eylemcilerin bir kısmının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son buluncaya kadar açlık grevine devam edeceğini aktaran Tess, "Herkes yapabildiği ve sağlık durumuna göre (grevi) yapacak." dedi.

Tess, Fransa'dan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını, Fransız asıllı İsrail askerlerini adalet önüne çıkarmasını ve Gazze'ye yapılan insani yardımın engellenmemesini talep ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanlığı Yakınında Filistin Destekçileri Gazze İçin Açlık Grevi Başlattı - Son Dakika

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