Fransa, Esed Rejiminin Çöktüğünü Memnuniyetle Karşıladı

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Fransa, 13 yılı aşkın süredir devam eden "şiddetli baskısının" ardından Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesini memnuniyetle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 yılı aşkın süredir kendi halkına "şiddetli baskı" uygulayan Esed rejiminin çökmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, bunun Suriye için "tarihi bir gün" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Esed'in geride, sivillerin katledildiği ve kimyasal silahlarla bombalandığı, nüfusunun büyük bir kısmı tarafından terkedilen bir ülke bıraktığı ifade edildi.

Esed rejiminin Suriyelileri sürekli birbirine düşürdüğü kaydedilen açıklamada, Suriye için "artık birlik zamanının" geldiği belirtildi.

Fransa'nın silahların susturulması, devlet kurumlarının korunması, Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısı yaptığı açıklamada, ülkedeki azınlıkları koruyan "barışçıl bir siyasi geçiş" süreci yürütülmesi istendi.

Açıklamada, 2011'de halk hareketinin başladığı tarihten bu yana Fransa'nın Suriye halkı ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, Suriye halkının isteğine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararına uygun olarak ülkedeki tüm taraflar kapsayıcı bir siyasi çözümle "uzlaşı ve yeniden inşa yolunu" bulmaya davet edildi.