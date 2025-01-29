Fransa, Grönland'a Asker Göndermeyi Tartışıyor - Son Dakika
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Fransa, Grönland'a Asker Göndermeyi Tartışıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Grönland'a asker göndermeyi Danimarka ile görüşüyor.

29.01.2025 15:40
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(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'ı satın alma söylemine ilişkin açıklama yaptı. Fransa'nın Danimarka ile Grönland'e asker göndermeyi tartıştığını belirten Barrot, "Avrupa sınırları egemendir, ister kuzeyde, ister güneyde, doğuda ya da batıda... Hiç kimse, sınırlarımızla oynamaya cesaret edemez" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Avrupa Birliği (AB) birliklerinin Grönland'e gönderilmesi çağrılarına yanıt olarak Fransa'nın "Danimarka ile asker gönderme konusunu tartışmaya başladığını", ancak bunun "Danimarka'nın isteği doğrultusunda olmadığını" belirtti. Barrot, "Eğer Danimarka yardım çağrısında bulunursa, Fransa orada olacak. Avrupa sınırları egemendir, ister kuzeyde, ister güneyde, doğuda ya da batıda... Hiç kimse, sınırlarımızla oynamaya cesaret edemez" dedi.

"ABD, Grönland'ı işgal etmeyecek, kimse AB topraklarını işgal etmez"

Barrot ayrıca, 27 Ocak Pazartesi günü Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, mevkidaşlarının Kopenhag'a "çok güçlü desteklerini" ifade ettiklerini ve gerekirse "asker göndermeyi düşünmeye hazır olduklarını" belirtti. Ancak Barrot, ABD'nin Grönland'ı "işgal edeceğine inanmadığını" söyleyerek, "Bu olmayacak, kimse AB topraklarını işgal etmez" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, Danimarka'dan Grönland'i satın almak için "askeri güç ya da ekonomik baskı" kullanabileceği sinyallerini vermişti.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'in AB ülkelerine "Grönland" ziyaretleri

Barrot'un açıklamaları, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Trump'la başa çıkmak için müttefiklerinden destek toplamak amacıyla Avrupa başkentlerinde gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında geldi.

Frederiksen, dün Berlin ve Paris'te sırasıyla Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeler yaptı. Frederiksen'in bugün Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Grönland halkının yüzde 85'i ABD'ye katılmak istemiyor

Öte yandan, Trump'ın Grönland halkının "ABD ile olmak istediğini" iddia etmesine rağmen, Grönland halkı bu fikri büyük ölçüde reddetti. Danimarka gazetesi Berlingske ile anket şirketi Verian iş birliğinde yapılan bir ankette, Grönland halkının yüzde 85'inin adalarının ABD'ye katılmasını istemediği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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