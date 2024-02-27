Fransa İçişleri Bakanı: Ülkede imamlar için yönetmelik oluşturulacak

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede imamlar için yönetmelik oluşturulacağını bildirdi.

Darmanin, Fransa İslam'ı Forumu (FORIF) 2. toplantısında yaptığı konuşmada, Fransa'da Müslümanların ibadethanelerinin güvenliğinin ilgilenilmesi gereken başat bir mesele olduğunu ifade etti.

Ülkede 2023'te 242 Müslüman karşıtı olay yaşandığını söyleyen Darmanin, bunun bir önceki yıla göre yüzde 30 artış anlamına geldiğini kaydetti.

Darmanin, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Özellikle de cemaat içerideyken Pau, Persan ve Talence camilerine yapılan eylemleri kınıyorum." dedi.

Bu kapsamda, Ayrımcılığa ve Müslüman Karşıtı Eylemlere Karşı Savunma Derneği (ADDAM) kurulacağını duyuran Darmanin, ayrıca bu derneğin Müslüman karşıtlığına maruz kalanlara bürokrasiyle iletişiminde yardımcı olacağını belirtti.

Ramazan boyunca her bir ibadethanenin korunması için talimat vereceğini söyleyen Darmanin, bu ibadethanelerin güvenliğini sağlamak için mevcut fonun iki katına çıkarılacağını bildirdi.

Darmanin, ülkedeki imamlar için bir yönetmelik oluşturulacağını belirterek FORIF'e bu konuda çalışması içi 6 ay süre verildiğini aktardı.

Fransa İçişleri Bakanı, gelecekte Müslüman derneklerinin, federasyon şeklinde teşkilatlandırılabileceğini sözlerine ekledi.