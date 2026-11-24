Fransa'da polis okulu öğrencilerinin ırkçı mesajlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Cannes-Ecluse kasabasındaki Ulusal Polis Yüksekokulu öğrencilerinin ırkçı mesajlar yazdığına ilişkin haberler hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Nunez, "Ulusal polisin gelecekteki memurlarını yetiştirmekle sorumlu kurumda yeri olmayan kabul edilemez sözleri ve olayları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu olayların okul yönetimine bildirilir bildirilmez idari soruşturma başlatıldığını belirten Nunez, bu kapsamda 30 kadar öğrencinin ifadesine başvurulduğunu ve suçlanan 2 öğrencinin tespit edildiğini aktardı.

Nunez, bu öğrencilerden birinin eğitiminin askıya alındığını ve okuldaki jürinin durumu inceleyeceğini bildirirken, ikinci öğrenci hakkında disiplin sürecinin bulunduğunu kaydetti.

Bakan Nunez, olay hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Le Parisien gazetesi, Cannes-Ecluse'deki Ulusal Polis Yüksekokulu öğrencilerinin WhatsApp grubu üzerinden ırkçı mesajlar, fotoğraflar ve karikatürler paylaştığını aktarmıştı.