Fransa ile Vietnam Paris'te havacılık ve kritik minerallerde anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Fransa ile Vietnam Paris'te havacılık ve kritik minerallerde anlaşma imzaladı

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Fransa ve Vietnam, Paris'te havacılık, sivil güvenlik, kritik mineraller ve sağlık gibi sektörlerde anlaşmalar imzaladı. Macron, anlaşmaların savunma dahil ortaklığın temelini oluşturacağını belirtti.

Fransa ve Vietnam, Paris'te havacılık, sivil güvenlik ve kritik mineraller dahil çeşitli sektörlerde anlaşmalar imzaladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'ı başkent Paris'te Elysee Sarayı'nda ağırladı.

İki ülke arasında havacılık, sivil güvenlik, kritik mineraller ve sağlık gibi çeşitli sektörlere ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, söz konusu anlaşmaların imzalanmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamik olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Fransa ile Vietnam arasındaki ilişkileri??????? Ekim 2024'te "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselttiklerini hatırlatan Macron, savunma konusunun iki ülke arasındaki ortaklığın temelini oluşturmasına??????? karar verdiklerini belirtti.

Macron, Fransız Donanmasının son aylarda Vietnam limanlarında çok sayıda mola verdiğini aktararak, "Hint-Pasifik (bölgesinde) seyrüsefer özgürlüğünün önemini yeniden ifade etmek için birlikte hareket ediyoruz." dedi.

"Güvenli, öngörülebilir, istikrarlı ve sadık ortaklar istiyoruz"

Lam'ın Fransa ziyareti kapsamında iki ülkenin sanayilerinin yakınlaşmasının???????, Vietnam'ın deniz sınırlarının güvenliğine katkı sağlayacağını ifade eden Macron, iki ülkenin de Avrupa Birliği (AB) ile Vietnam arasındaki serbest ticaret anlaşmasının uygulanmasından yana olduğunu dile getirdi.

Macron, Vietnam'ın yer gözlem uydusu satın alma konusunda Fransa'ya güvendiği için Lam'a teşekkür ederek, "Birlikte aynı vizyonu dile getirdiğimizi düşünüyorum: kimsenin güdümünde olmak istemiyoruz. Bağımsız uluslar olarak kalmak, stratejik özerkliğimizi korumak ve dolayısıyla güvenli, öngörülebilir, istikrarlı ve sadık ortaklar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Güney Çin Denizi'ndeki artan gerilimin, Myanmar'daki krizin ve Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır krizinin dikkatlerini çeken tehditler olduğunu vurguladı.

Lam ise Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nin başarısından ötürü Macron'u tebrik ederek, zirve kapsamında uzay güvenliği ve ekonomisi hakkında yürütülen görüşmelerden memnun olduklarını dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi dönemini yaşadığı değerlendirmesinde bulunan Lam, "Siyasette güven, pusulamız olmalı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Havacılık, Vietnam, Ekonomi, Güncel, Fransa, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa ile Vietnam Paris'te havacılık ve kritik minerallerde anlaşma imzaladı - Son Dakika

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