Fransa, Irak'taki Vatandaşlarını Uyardı

08.03.2026 16:12
Fransa, Irak'taki vatandaşlarına Tahran ile gerilim nedeniyle ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.

Fransa, ABD-İsrail'in İran'a saldırdığı ve İran'ın misilleme yaptığı Orta Doğu'daki gelişmeler bağlamında Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da "giderek kötüleşen bölgesel güvenlik durumu dikkate alınarak" Irak'taki Fransız vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

Fransız vatandaşlarına Irak'a gitmelerinin tavsiye edilmediği belirtilen açıklamada, bu ülkedeki Fransız vatandaşlarından da diplomatik temsilcilikler ile temasa geçerek Irak'ı terk etmeleri istendi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Fransa, Tahran, Irak, Son Dakika

