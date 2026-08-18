Fransa, İran Diplomalarını İstenmeyen Kişi İlan Etti - Son Dakika
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Fransa, İran Diplomalarını İstenmeyen Kişi İlan Etti

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Fransa, İran'ın Tahran Büyükelçiliğinde saldırıya uğrayan çalışanları nedeniyle iki İranlı diplomatı sınır dışı etti.

Fransa, Tahran Büyükelçiliğinde görevli 2 çalışanının 19 Temmuz'da İran güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğramasını gerekçe göstererek İran'ın Paris Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca İran'ın Paris Büyükelçiliğinde görevli 2 çalışanın "istenmeyen kişi ilan edilmesine" karar verildiği belirtildi.

Kararın "İran güvenlik güçlerinin uluslararası hukuka aykırı şekilde 2 Fransız büyükelçilik çalışanına yönelik son derece ciddi saldırısının" ardından alındığı aktarılan açıklamada, bu saldırının İran'ın da taraf olduğu "Viyana Sözleşmesi'nin ve uluslararası hukukun açıkça ihlali" niteliğinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İran makamlarının, Fransız büyükelçilik çalışanlarına yönelik saldırıyı aydınlatmak yerine çalışanlara yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğu" iddia edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran halkının, sanatçılarının, bilim adamlarının ve araştırmacılarının yanında olduğu için 19 Temmuz'da 2 Fransız büyükelçilik çalışanının kasıtlı ve skandal bir saldırıya uğradığı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu saldırının karşılıksız kalmayacağı taahhüdünde bulunduklarını hatırlatan Barrot, Fransa'daki 2 İranlı diplomatın gelecek günlerde sınır dışı edileceğini duyurdu.

İran, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli 2 Fransız diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti

Barrot, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Tahran Büyükelçiliğindeki 2 çalışanın "diplomatik dokunulmazlıklarına aykırı şekilde" İran güvenlik güçleri tarafından "sebepsiz yere gözaltına alındığını ve saatlerce süren sorgulamalarının ardından Büyükelçiliğe geri döndüklerini" söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Fransa'nın "2 diplomatik personelinin alıkonulduğu" iddiaları yalanlanmıştı. Söz konusu 2 kişinin İran emniyetinin güvenlik endişesiyle takibe aldığı bazı şahıslarla toplantı gerçekleştirdiği, toplantı yerinin İran emniyeti tarafından tespit edilmesinin ardından bu 2 kişiye de burada yakalananlarla birlikte kısa süreli sorular yöneltildiği ifade edilmişti.

Olaydan kısa bir süre sonra iddiaların odağındaki 2 Fransız büyükelçilik çalışanı ülkelerine geri dönmüştü.

İran İstihbarat Bakanlığı, 15 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada ise 2 Fransız diplomatın, ulusal güvenlikle ilgili bir soruşturma sırasında gizli bir toplantı yerinde yakalandığını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, bugün konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Fransa'nın Tahran'daki Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatın "uluslararası hukuku, özellikle de 1961 Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ni ihlal eden faaliyetleri ve yasa dışı davranışlarda bulunduğunu" belirterek, bu diplomatları "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, İran Diplomalarını İstenmeyen Kişi İlan Etti - Son Dakika

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