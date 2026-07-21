Fransa, İran ile Diplomatik Kriz Yaşıyor - Son Dakika
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Fransa, İran ile Diplomatik Kriz Yaşıyor

21.07.2026 17:28
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Fransa, Tahran Büyükelçiliği personelinin alıkonulmasının ardından İran diplomatı çağırdı.

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğindeki diplomatik personelin dün İran makamları tarafından saatlerce alıkonmasının ardından Fransa, İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız diplomatik personelin "uğradığı saldırının aydınlatılması" ve suçluların cezalandırılması talep edildi.

Açıklamada, Büyükelçilik çalışanlarının maruz kaldığı "çok ciddi yıldırma eylemi" sonrasında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun talebi üzerine İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtildi.

Barrot, dün, Tahran Büyükelçiliğindeki 2 çalışanın "diplomatik dokunulmazlıklarına aykırı şekilde" İran güvenlik güçleri tarafından "sebepsiz yere gözaltına alındığını ve saatlerce süren sorgulamalarının ardından Büyükelçiliğe geri döndüklerini bildirmişti.

Barrot, konuya ilişkin İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştüğünü ve Büyükelçilik çalışanlarına yönelik "kabul edilemez" saldırının sonuçsuz kalmayacağını kendisine bildirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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