Fransa, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik yardım konvoylarına saldırılarını kınadı

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Fransa, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye doğru yola çıkan insani yardım konvoylarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lemoine, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani duruma değindi.

İsrail'i, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) talep ettiği gibi Gazze'ye yardımların "acil, kesin ve engelsiz şekilde" girişine izin vermeye çağıran Lemoine, Fransa'nın ateşkes talebini yineledi.

"Sadece ateşkesin Filistinli sivillerin korunmasına ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine izin vereceğini" dile getiren Lemoine, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetini ve Gazze'ye hareket eden Ürdün yardım konvoylarına yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

"Filistin halkının bir devlete sahip olma arzusunun meşru olduğuna kaniyiz." diyen Lemoine, bunun "yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi ile yaşayan bir devlet" olmasını istediklerini belirtti.

Lemoine, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüme yönelik müzakerelerin yeniden başlamasının önemini vurgulayarak, Fransa için Filistin devletini tanımanın "bir tabu" olmadığını söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, dün İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Kerem Ebu Salim ve Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırısını kınadığını bildirmişti.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda Yahudi yerleşimcilerin yardım tırlarından un çuvallarını yere atarak parçaladıkları, unu yere saçtıkları, bazılarının ise yüksek sesle güldükleri görülmüştü.