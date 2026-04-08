Fransa, İsrail'in İdam Yasasına Tepki Göstermekte

08.04.2026 20:16
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail Meclisinin Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını kabul etmesi karşısında dehşete düştüklerini belirtti.

Paris'teki Senato Genel Kurulu'nda, İsrail Meclisinin Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını onaylamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Barrot, bu yasanın kabul edilmesinin ardından Fransa'nın son derece endişeli olduğunu söyledi.

Barrot, idam yasası hakkında "Yakalarında ölümü simgeleyen sıkma düğümü, idam ipi (rozetini) taşıyan İsrail hükümetinin bakanlarının desteğiyle 48 oya karşı 62 oyla kabul edilen bu metin karşısında dehşete düştük." ifadelerini kullandı.

Yalnızca Filistinlilere uygulanan bu "gerici" yasanın aşağılayıcı ve Filistinliler için onur kırıcı olduğu değerlendirmesinde bulunan Barrot, "İsrail veya başka bir yerde barış ya da güvenlik, ayrımcılık ve adaletsizlik üzerine kurulamaz. Bundan sonra bu yasanın anayasal metinlerle uygunluğunun incelenmesi İsrail Yüksek Mahkemesine düşüyor." diye konuştu.

Fransa'nın haziranda "9. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi"ne ev sahipliği yapacağını duyuran Barrot, idam cezasının dünya genelinde kaldırılması için mücadele etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri, özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin, Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.

Kaynak: AA

