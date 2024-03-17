Fransa karşıtı aktivist Kemi Seba Fransız pasaportunu yaktı - Son Dakika
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Fransa karşıtı aktivist Kemi Seba Fransız pasaportunu yaktı

Beninli aktivist Kemi Seba, Fransa'nın başkenti Paris civarında düzenlenen bir etkinlikte Fransız pasaportunu yaktı. Seba, Fransız makamlarına yönelik sert ifadeler kullanarak, özgür bir siyahi adam olduğunu ve Fransa'nın Afrika kıtasındaki çıkarlarını eleştirdiğini belirtti. Yerel makamların konferansını yasaklamasına rağmen Versay mahkemesi yasağı bozdu. Fransız hükümeti ise Seba'nın Fransa karşıtı eylemlerini eleştiriyor ve vatandaşlıktan çıkarılması için prosedür başlattı.

17.03.2024 00:45  Güncelleme: 00:47
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Fransa karşıtı Beninli aktivist Kemi Seba, Fransız pasaportunu yaktı.

Sosyal medyadaki görüntülere göre, Seba, Fransa'nın başkenti Paris civarında birçok katılımcının olduğu bir etkinlikte Fransız pasaportunu yaktı.

Seba, Fransız makamlarına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Pasaportunuz, siyahiler köpekmiş gibi önüne koyduğunuz bir kemik değil. Ben, özgür bir siyahi adamım. Ben özgür bir Afrikalıyım. Ben özgür bir Beninliyim."

Yerel makamlar, Seba'nın bugün Paris yakınlarındaki Fleury-Merogis kentinde düzenlemesi beklenen konferansı yasaklamıştı.

Versay mahkemesi, konferansa getirilen yasağı bozmuştu.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki ekonomik çıkarlarını ve siyasetini eleştirmekle bilinen Seba hakkında Fransız vatandaşlığından çıkarılması için prosedür başlatılmıştı.

Fransız hükümeti, Seba'nın Fransa karşıtı eylemleri olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Fransa, Afrika, Paris, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa karşıtı aktivist Kemi Seba Fransız pasaportunu yaktı - Son Dakika

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