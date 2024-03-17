Fransa karşıtı aktivist Kemi Seba Fransız pasaportunu yaktı

Fransa karşıtı Beninli aktivist Kemi Seba, Fransız pasaportunu yaktı.
Sosyal medyadaki görüntülere göre, Seba, Fransa'nın başkenti Paris civarında birçok katılımcının olduğu bir etkinlikte Fransız pasaportunu yaktı.
Seba, Fransız makamlarına yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Pasaportunuz, siyahiler köpekmiş gibi önüne koyduğunuz bir kemik değil. Ben, özgür bir siyahi adamım. Ben özgür bir Afrikalıyım. Ben özgür bir Beninliyim."
Yerel makamlar, Seba'nın bugün Paris yakınlarındaki Fleury-Merogis kentinde düzenlemesi beklenen konferansı yasaklamıştı.
Versay mahkemesi, konferansa getirilen yasağı bozmuştu.
Fransa'nın Afrika kıtasındaki ekonomik çıkarlarını ve siyasetini eleştirmekle bilinen Seba hakkında Fransız vatandaşlığından çıkarılması için prosedür başlatılmıştı.
Fransız hükümeti, Seba'nın Fransa karşıtı eylemleri olduğunu savunuyor.
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