Fransa, KDC\'ye çekilme çağrısında bulundu

Fransa, Ruanda'ya, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) topraklarından çekilmesi" çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın KDC'nin güneyindeki durumundan endişe duyduğu belirtildi.
Açıklamada, "KDC'nin toprak bütünlüğüne yönelik ihlaller ve sivil halkın içinde bulunduğu durum kabul edilemez. Fransa, Ruanda'nın da desteğiyle M23'ün (isyancı 23 Mart Hareketi) saldırılarının devam etmesini ve Ruanda güçlerinin KDC topraklarında bulunmasını kınıyor." ifadesine yer verildi.
Fransa'nın, M23'ü bulunduğu topraklarda çatışmalara derhal son vermeye ve çekilmeye çağırdığı aktarılan açıklamada, "Ruanda'yı, M23'e verdiği tüm desteği durdurmaya ve KDC topraklarından çekilmeye çağırıyoruz. Fransa, tüm silahlı grupları şiddete son vermeye çağırıyor." denildi.
Açıklamada, KDC ordusunun daha önce aldığı taahhütler doğrultusunda, Ruanda'nın Kurtuluşu İçin Demokratik Güçler (FDLR) ile her türlü işbirliğine son vermesi gerektiği vurgulanarak, Fransa'nın çatışmaya müzakere yoluyla çözüm bulunması için bölgede yapılan arabuluculuk süreçlerini desteklediği kaydedildi.
KDC'de çatışmalar devam ediyor
KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor. Bölgede Demokratik İttifak Güçleri (ADF) ve 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere, birçok isyancı örgüt faaliyet gösteriyor.
Şiddet olaylarının tırmanışta olduğu KDC'nin Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde, güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti. Kuşatma kapsamında, bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak yerlerine askeri yetkililer görevlendirilmişti.
Ağustos 2023'te KDC'ye asker konuşlandırma kararı alan Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna (SADC), aralarında Güney Afrika, Angola ve Madagaskar gibi ülkelerin olduğu 16 üyeden oluşuyor.
İsyancıların silah bırakmasında başarısız olduğu ileri sürülen Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Barış Gücü'ne bağlı tüm askeri birlikler, Aralık 2023'te KDC'den çekilmişti.
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