Fransa, Kudüs'teki Hristiyanlara Yönelik Şiddeti Kınadı - Son Dakika
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Fransa, Kudüs'teki Hristiyanlara Yönelik Şiddeti Kınadı

09.06.2026 20:48
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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Kudüs ve İsrail'deki Hristiyanlara yönelik artan şiddeti kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'de Hristiyanlara, ibadet yerlerine ve kurumlarına yönelik artan şiddeti kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki devletli çözüm hakkında İsrailli ve Filistinli sivil toplum kuruluşlarını Paris'te bir araya getirecek 12 Haziran'daki konferans öncesi Barrot'nun Bakanlıkta Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'yı ağırladığı bildirildi.

Açıklamada, Barrot'nun görüşmede, Fransa'nın kutsal topraklarda Hristiyan varlığına, Orta Doğu'da dini çeşitliliğe ve din özgürlüğüne bağlı olduğu belirtilirken, "(Barrot) Kudüs'te, Filistin'de ve İsrail'de Hristiyanları, ibadet yerlerini ve kurumlarını hedef alan şiddet, gözdağı verme eylemleri ve ihlallerdeki artışı en güçlü şekilde kınadı." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın bölgedeki çeşitli Hristiyan topluluklarını koruma konusunda tarihsel bir rolü olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Bakan (Barrot) Kudüs'teki kutsal mekanlarda, tarihi statükonun muhafaza edilmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Fransa, Kudüs'ün ve bölgenin istikrarı için önemli olan bu çerçeveye saygı duyulması çağrısında bulunmayı sürdürecek." denildi.

Açıklamada, görüşmede, Gazze'deki trajik insani durumun ve bölgedeki Hristiyan toplumunun durumunun ele alındığı aktarılarak, Barrot'nun bölgede insani yardıma erişimi kolaylaştırmak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze hakkındaki 2803 sayılı Kararı'nı uygulamak ve etkin bir ateşkesin sağlanması gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.

Pizzaballa'ya Fransa'nın en büyük nişanı verildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Pizzaballa'ya Fransa'nın en büyük nişanı olan "Legion d'honneur"ü takdim ettiğini belirtti.

Macron, bu jestle adaletin ve barışın yorulmak bilmez savunucusu olan Pizzaballa'yı onurlandırmak ve Fransa adına onun cesaretine ve insanlığına olan minnettarlığını ifade etmek istediğini vurgulayarak, Pizzaballa'ya Fransa'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili statükoya saygı duyulmasına bağlı olduğunu söylediğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, Kudüs'teki Hristiyanlara Yönelik Şiddeti Kınadı - Son Dakika

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