Fransa, Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda vatandaşlarına tavsiyede bulundu - Son Dakika
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Fransa, Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda vatandaşlarına tavsiyede bulundu

Fransa, Orta Doğu'da artan gerilim ve istikrarsız güvenlik ortamı nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Fransız vatandaşlarına, zorunlu nedenler dışında turist ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere Lübnan'a seyahat etmemeleri önerildi. Ayrıca, Lübnan'da bulunan Fransız vatandaşlarına da son derece dikkatli olmaları ve Fransa Başkonsolosluğunun internet sitesine düzenli olarak başvurmaları tavsiye edildi.

01.08.2024 11:59
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Fransa, Orta Doğu'da artan gerilimin tırmanma riski dolayısıyla vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan seyahat uyarıları bölümüne Lübnan'la ilgili yeni açıklama eklendi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki artan gerilimin tırmanma riski ve bölgedeki istikrarsız güvenlik ortamı gerekçe gösterilerek, Fransız vatandaşlarına "zorunlu nedenler dışında, turist ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere Lübnan'a seyahat etmemeleri" tavsiye edildi.

Halihazırda Lübnan'da bulunan Fransız vatandaşlarına "son derece dikkatli olmaları" uyarısı yapılan açıklamada, başkent Beyrut'taki Fransa Başkonsolosluğunun internet sitesine düzenli olarak başvurmaları da önerildi.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklarken, Hizbullah ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırının ardından "Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlemiş, daha sonra da Beyrut'ta meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda vatandaşlarına tavsiyede bulundu - Son Dakika

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