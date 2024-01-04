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Fransa, Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi konusunda kararlılığını vurguladı - Son Dakika
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Fransa, Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi konusunda kararlılığını vurguladı

Fransa, Hamas'ın üst düzey yetkilisinin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi hususundaki kararlılığını vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini belirtirken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması için çalışılması gerektiğini vurguladı. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise saldırının cevapsız kalmayacağını ve Lübnan'ın çıkarlarını korumak için gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Fransa, Lübnan\'ın egemenliğine saygı gösterilmesi konusunda kararlılığını vurguladı
04.01.2024 - 06:13,
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Fransa, Hamas'ın üst düzey yetkilisinin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi hususundaki kararlılığını vurguladı.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi ve bölgedeki durum ile Lübnan'daki gelişmeleri ele aldı.

Colonna, Fransa'nın Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi hususundaki kararlılığına dikkati çekti.

Fransa Dışişleri Bakanı, "Her zamankinden daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi, gerilimin tırmandırılmasından kimse kazançlı çıkmayacak." dedi.

Lübnan Başbakanı Mikati de Lübnan'a ve egemenliğine karşı sürdürdüğü saldırılarının durdurulması ve bölgedeki durumu kötüleştirmesinin engellenmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması ve ateşkes sağlanması için çalışılması gerektiğine vurgu yapan Mikati, "Saldırıların devam etmesi, bölgeyi, yansımalarını kimsenin bilmediği tehlikeli çatışmalara sürükleyecektir." ifadesini kullandı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih el-Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesine ilişkin, "Buna karşı sessiz kalamayız. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak." demişti.

Nasrallah, "Şu ana kadar Lübnan'ın çıkarlarını göz önünde tuttuk. Ancak Lübnan'a karşı savaş ilan edilirse, Lübnan'ın çıkarları savaşı sonuna kadar götürmemizi gerektirecektir." ifadesini kullanmıştı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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