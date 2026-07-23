Fransa'nın Diplomatik Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'nın Diplomatik Krizi

23.07.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, İran'da alıkonulan 2 diplomatik personelini Paris'e geri getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkesinin Tahran Büyükelçiliği'nde görev yapan ve 19 Temmuz'da "İran makamları tarafından saatlerce alıkonduktan sonra serbest bırakılan" 2 diplomatik personelin Paris'e döndüğünü açıkladı.

Barrot, France Inter'de katıldığı programda İran ile yaşadıkları diplomatik gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı, İran makamları tarafından "diplomatik dokunulmazlıklarına aykırı şekilde saatlerce alıkonan" 2 diplomatik çalışanın dün Paris'e döndüğünü belirtti.

Diplomatik çalışanların uğradıkları "ciddi saldırı" nedeniyle "şok içinde" olduklarını aktaran Barrot, personelin görevini Paris'ten sürdüreceğini kaydetti.

Barrot, "İran toplumuna destek veren programlar düzenlemekle" sorumlu olan diplomatik personelin hiçbir iletişim aracına erişimi olmadan dokunulmazlıklarına aykırı şekilde yaklaşık 4 saat gözaltında tutulduğunu söyledi.

Bakan, ayrıca bu çalışanlardan birinin fiziksel saldırıya uğradığını da yineledi.

İran makamları iddiaları yalanlamıştı

Barrot, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Tahran Büyükelçiliği'ndeki 2 çalışanın "diplomatik dokunulmazlıklarına aykırı şekilde" İran güvenlik güçleri tarafından "sebepsiz yere gözaltına alındığını ve saatlerce süren sorgulamalarının ardından Büyükelçiliğe geri döndüklerini" söylemişti.

Jean-Noel Barrot, konuya ilişkin İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştüğünü ve Büyükelçilik çalışanlarına yönelik "kabul edilemez" saldırının sonuçsuz kalmayacağını kendisine bildirdiğini dile getirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Fransa'nın "2 diplomatik personelinin alıkonulduğu" iddialarını dün yalanlamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu 2 kişinin İran emniyetinin güvenlik endişesiyle takibe aldığı bazı şahıslarla toplantı gerçekleştirdiği, toplantı yerinin İran emniyeti tarafından tespit edilmesinin ardından bu 2 kişiye de burada yakalananlarla birlikte kısa süreli sorular yöneltildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, söz konusu 2 kişinin Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği ile bağlantısı olduğunun anlaşılması üzerine diplomatik polis merkezine sevk edildiği ancak kendilerine herhangi bir şiddet uygulanmadığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Fransa, Güncel, Dünya, Paris, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'nın Diplomatik Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti Bir aileyi ayıran kaza Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Küçükçekmece’de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım’ın nerede olduğu ortaya çıktı Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı

12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 12:40:04. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'nın Diplomatik Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.