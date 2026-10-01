Fransa'nın güneyinde Gard'da bir günde 335 milimetre yağış düştü, evleri su bastı - Son Dakika
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Fransa'nın güneyinde Gard'da bir günde 335 milimetre yağış düştü, evleri su bastı

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Fransa'nın güneyindeki Herault ve Gard'da Meteo-France'ın kırmızı alarm verdiği şiddetli yağışlarda yollar kapandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Gard'da Saint-Hippolyte-du-Fort'a bir günde 335 milimetre yağış düştü; Gard Valiliği evde kalma uyarısı yaptı, 3 kamp tahliye edildi.

Fransa'nın güneyindeki Herault ve Gard vilayetlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle yollar kapandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın sel riski nedeniyle kırmızı alarm verdiği Herault ve Gard'da, şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Gard vilayetinin batısındaki Saint-Hippolyte-du-Fort kasabasına bir günde 335 milimetre yağış düşerken bu rakamın kasabaya 2 ayda düşen yağışa eşdeğer olduğu belirtildi.

Vilayete bağlı Colognac kasabasında ise 54 günlük yağışa karşılık gelen 299 milimetre yağış bir günde görüldü.

Gard Valiliği yolların ve iş yerlerinin sular altında kaldığı vilayette vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Ayrıca vilayetteki bazı yollar ve köprüler trafiğe kapatıldı.

Herault'da ise Prades-le-Lez ve Moules-et-Baucels kasabaları en çok yağış alan kısımlar oldu.

Vilayette 3 kamp alanı tahliye edilirken itfaiye ekipleri onlarca kişiyi güvenli bölgelere sevk etti.

Kaynak: AA
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