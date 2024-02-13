Fransa\'nın ilk Müslüman lisesi Averroes\'e kamu yardımları kesilmesi Danıştay\'a taşınıyor

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Fransa'nın ilk Müslüman lisesi Averroes'e kamu yardımlarının kesilmesine yönelik kararın Danıştay'a taşınacağı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Averroes Lisesi'nin avukatı Paul Jablonski, Hauts-de-France Valisi Georges-François Leclerc'in liseye yardımları kesme kararına karşı Lille'deki mahkemeye yaptıkları itirazın kabul edilmemesinin ardından Danıştay'a başvuracaklarını belirtti.

Avukat Jablonski, "Mahkeme, valiliğin kararının uygulanması için bizim itirazlarımızı yok saydı, alınan karar kabul edilemez. Bu karara karşı Danıştay'a başvuruyoruz ve mümkün olan en kısa sürede lehimize sonuç çıkmasını umuyoruz." sözleriyle yasal yollarla mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Aralık 2023'te Hauts-de-France Valisi Georges-François Leclerc, Lille kentinde bulunan ve üniversiteye yerleştirme başarısı yüzde 90'ın üstünde olan Özel Averroes Lisesi'nin devletle sözleşmesinin iptal edilmesine karar vermişti.

Kararda, lisede verilen eğitimin "kaynak ve içerik" açısından Fransa Milli Eğitim Bakanlığı beklentilerinin "tamamını karşılamadığı" ileri sürülerek, "Cumhuriyet değerlerine" uymadığı belirtilmişti.

Okul yönetimi, kararı yargıya taşımıştı.

Söz konusu karar, lisenin kadrolu öğretmenlerini ve yıllık bütçesinden yarım milyon avro kamu yardımını kaybetmesine yol açacak.

Okul, 2003'te eğitim hayatına başlamış, ilk olarak başörtülü olduğu için diğer eğitim kurumlarına gidemeyen Müslüman öğrencilere kapılarını açmıştı. Birkaç yılda öğrenci sayısını artıran lisenin yanı sıra 2012'de Averroes Ortaokulu da faaliyete başlamıştı.

Bugün 800'den fazla öğrenci, Averroes Lisesi ve Ortaokulu'nda eğitim görüyor.